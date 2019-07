CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAPPORTOROMA Autostrade per l'Italia è stata «gravemente inadempiente». I presupposti per la revoca unilaterale della concessione autostradale nelle mani di Atlantia, ci sono tutti per i tecnici del Ministero dei trasporti. Ma c'è un dettaglio cruciale emerso nel documento dei tecnici pubblicato solo ieri sul sito del Mit che cambia notevolmente lo scenario disegnato nei giorni scorsi dalle parole del vicepremier Lugi Di Maio, così disinvolto nello sventolare «l'avvio della revoca della concessione». Se ieri lo stesso vicepremier ha...