IL RAPPORTOPADOVA Non si muore in macchina perché c'è la nebbia. Nemmeno perché si va troppo forte. Si muore perché si stava usando il telefono cellulare o guidando ubriachi, o sotto l'effetto di droghe. La distrazione però interviene nel 70 per cento degli incidenti, il 38 per cento per il cellulare, il 10 per la mancata distanza di sicurezza e il 23 per il mancato rispetto dei segnali.I NUMERILo dicono gli studi dell'Aci-Istat sul numero di incidenti nel Veneto (13.844). Consola che ci sia stato il 12,5 per cento in meno di morti (301)...