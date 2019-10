Il rapporto del Tesoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Gli affitti in nero, che qualche anno fa erano una piaga, sono ormai quasi un ricordo lontano. In soli quattro anni l'evasione dei canoni è diminuita del 21 per cento. Il dato è emerso dalla relazione sull'evasione fiscale e contributiva allegata alla Nota di aggiornamento del Def. Ma come è stato possibile questo risultato? Merito, soprattutto, della «cedolare secca». In pratica una «flat tax» una tassa piatta del 21 per cento sugli affitti, che prima scontavano un prelievo in base al reddito del proprietario di casa e...