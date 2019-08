«Il rapper è stato bravissimo a gestire la situazione dal palco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SHOWLIGNANO SABBIADORO (UD) Lunghe file per entrare e, al prefiltraggio, gettato su un tavolo, un enorme mucchio di deodoranti spray sequestrati ai fan: perché, dopo Corinaldo, ai concerti non passano più nemmeno gli oggetti per l'igiene personale. Le premesse per assistere ad uno show senza sorprese e rischi sembravano esserci tutte. E, invece, qualcuno è riuscito a eludere i controlli allestiti all'esterno della Beach Arena di Lignano Saddiadoro (Udine) e a usare per ben due volte una bomboletta con spray al peperoncino. «È stato un...