Il raffronto può solo essere parziale. Purtroppo ci si è messo di mezzo un problema al software che elabora i dati e quindi impossibile fare il consueto raffronto sulla situazione Covid nelle ultime 15 ore. Conteggi che generalmente consentono di capire l'evoluzione epidemiologica. Così, in assenza di dati precisi, l'unico raffronto (parziale) nel Veneto può essere fatto tra il bollettino di lunedì scorso alle 17, e quello di ieri alle 8 di mattina. E si dovrà attendere oggi, software permettendo, per avere un quadro reale. Il raffronto riportava queste cifre alle 8 di ieri mattina (tra parentesi quelli di ieri alle 17). Totale con tampone positivo: 32.316 (rispetto ai 32.062) con una differenza di 254 casi in più; i casi positivi sono 6.655 (erano 6.474) con una differenza di 181 in più. Non influente il dato sui deceduti che si è attestato su 2.226 (7 in più rispetto all'altro ieri, ma oggi si capirà meglio). Infine i pazienti in terapia intensiva sono rimasti 41. I soggetti in isolamento sono saliti a 11.683 (+664) dei quali 3.705 positivi. Nel resto d'Italia il livello dell'epidemia continua ad aumentare senza sosta. Secondo i dati del Ministero della Salute di ieri i nuovi casi notificati sono 5.901 casi (il giorno precedente altri 4.619). In totale i contagiati in Italia sono arrivati a quota 365.467. Ma a preoccupare di più è l'ospedalizzazione dei positivi sintomatici gravi. Ieri sono stati ricoverati in terapia intensiva altri 62 pazienti (in totale ricevono terapie salvavita per le conseguenze dell'infezione provocata dal Sar Cov 2 circa 514 pazienti). Che il Covid in alcuni soggetti sia insidioso fino alle conseguenze più gravi lo dimostrano i numeri riferiti a chi non ce l'ha fatta a guarire: ieri le vittime sono state 41 (in totale in Italia dall'inizio della pandemia hanno perso la vita 36.246 persone). In aumento anche i ricoveri ordinari: ieri altri 255 pazienti sono stati presi in carico da una struttura ospedaliera; in totale sono finora 5.076. Tra le Regioni che preoccupano, la Lombardia (con altri 1.080 nuovi casi), Campania (635), Piemonte (585) e Lazio (579). I guariti sono 242.028 (altri 1.428 nelle ultime 24 ore, il giorno prima altri 891). Per riuscire a scovare il virus anche tra gli asintomatici sono stati effettuati altri 112.544 tamponi. Ed è sull'individuazione dei positivi anche senza sintomi che si gioca tutta la partita. «Sarebbe stato importante agire con indagini molto più a tappeto sui luoghi di lavoro, perché questo avrebbe consentito di mettere in sicurezza molte realtà», dice Massimo Galli, direttore di Malattie infettive dell'ospedale Luigi Sacco di Milano.

