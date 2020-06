IL RACCONTO

SHANGHAI Hanno raggiunto Victoria Park alla spicciolata, per aggirare il divieto delle autorità locali che proibiva l'assembramento di più di otto persone, ufficialmente per prevenire la diffusione del Covid-19. Ma alla fine, per ricordare il trentunesimo anniversario della repressione di piazza Tiananmen, nel centro di Hong Kong ieri sera si sono ritrovati in migliaia. Hanno abbattuto le transenne che erano state disposte nel tentativo di scoraggiare la tradizionale veglia e, nonostante i 3.000 agenti in assetto antisommossa dispiegati nelle strade, come ogni anno si sono ritrovati con le candele in mano per non dimenticare il 4 giugno 1989, quando l'Esercito popolare di liberazione aprì il fuoco sui manifestanti nel cuore politico di Pechino uccidendone centinaia. Alle 20 il minuto di silenzio in onore delle vittime, poi la proiezione delle testimonianze delle madri di piazza Tiananmen.

LA RIMOZIONE

La Regione amministrativa speciale di Hong Kong è l'unico territorio della Repubblica popolare cinese dove è consentito commemorare quella pagina buia della sua storia, che nel resto del Paese è nota come «l'incidente del 4 giugno», del quale è stata promossa scientificamente la rimozione e i riferimenti al quale sono sistematicamente censurati su internet. A Hong Kong al contrario si può perfino visitare il Museo del 4 giugno. Quest'anno però la veglia si è svolta in una fase nuova e particolarmente tesa nei rapporti tra Pechino e Hong Kong, al punto che i dimostranti hanno accomunato la repressione di 31 anni fa e quella delle autorità locali, che negli ultimi 12 mesi di proteste (spesso estremamente violente) hanno fermato circa 9 mila persone, incriminandone poche decine. A Victoria Park, i manifestanti hanno scandito slogan contro la Legge sulla sicurezza nazionale che sta per essere imposta da Pechino, oltre al sempre più frequente Liberare Hong Kong è la rivoluzione dei nostri tempi e altri slogan indipendentisti. Nel quartiere di Mong Kok sono scoppiati tafferugli tra dimostranti e le forze dell'ordine che hanno effettuato diversi fermi e utilizzato spray urticante per disperdere gruppi di attivisti che avevano provato a bloccare il traffico.

LA NORMA

Poche ore prima, il Consiglio legislativo di Hong Kong aveva approvato la legge che punisce il vilipendio dell'inno nazionale della Repubblica popolare cinese. In base alla nuova norma, chi insulti la Marcia dei volontari è punibile con tre anni di carcere e una multa pari a circa 6.500 dollari. A nulla è valsa l'astensione dei deputati dell'opposizione e nemmeno la plateale protesta di un paio di loro che hanno lanciato contro i colleghi della maggioranza un liquido un maleodorante liquido. Prima del voto, il segretario per gli affari costituzionali, Erick Tsang Kwok-wai, aveva spiegato la necessità di approvare la norma per «rispettare il nostro paese e una civiltà con 5.000 anni di storia». Per le prossime settimane è atteso il via libera da parte del parlamento di Pechino alla Legge sulla sicurezza nazionale, che punirà a Hong Kong attività di separatismo, terrorismo e sovversione.

IL FUTURO

Una manifestazione come la veglia per ricordare Tiananmen che rappresenta un simbolo delle libertà garantite all'ex colonia britannica dalla sua Legge fondamentale potrà continuare a svolgersi dopo l'approvazione (scontata) della Legge sulla sicurezza nazionale promossa dalla leadership di Pechino? Concludendo l'evento di ieri a Victoria Park, Lee Cheuk-yan ha scommesso che gli hongkonghesi non si fermeranno. «La legge sulla sicurezza nazionale fatta in Cina verrà imposta unilateralmente a Hong Kong ha sostenuto il leader dell'Alleanza di Hong Kong a sostegno dei movimenti democratici e patriottici in Cina -. Ma noi continueremo a venire a Victoria Park con le nostre candele».

Michelangelo Cocco

