IL RACCONTOROMA «Quanto ci porta Pietro Grasso? Al massimo l'1 per cento», dicono i più realisti. In mezzo al pienone della convention della cosa rossa che dice di non voler essere tale ma per ora lo è nonostante che per non sembrarlo - «Aspiriamo a parlare a tutti», dice il neo-leader - il colore rosso sembra bandito in questa sala. Di vermiglio c'è solo la cravatta, alla Jeremy Corbyn, che sfoggia Grasso con orgoglio da old Labour. Ma Corbyn, piaccia o non piaccia, ha un percorso e un riconoscimento pop che l'ex pm non può vantare e...