ROMA Qualcuno vive lo straziante paradosso di essere un no mask in mascherina. Ma si giustifica così: «È solo per non andare in galera». Oppure la prende a mozzichi, sacramentando: «Sto pezzo de stoffa me sta a reprime». Molti altri e forse i più la mascherina, ma loro la chiamano «museruola» («Come se gli italiani fossero dei cani arrabbiati», si lamenta uno arrivato da Cesena con la sua t-shirt anti-scientista che inneggia al metodo Di Bella), non ce l'hanno e godono ad esibire la faccia nuda anche se spesso non hanno una bella faccia.

Come quelli che cercano di aggredire - qui a Piazza San Giovanni, nel flop della manifestazione no mask con 1500 persone - i poliziotti. I quali dopo ripetuti inviti a un tizio, Alessandro, 44 anni, di mettersi la mascherina e di mostrare i documenti (e lui: «Io vi faccio vedere i miei se voi mi fate vedere i vostri») lo portano via a bordo di un cellulare. In mezzo a una folla che grida: «Sbirri maledetti!», «Arrestate Conte e non noi», «No alla dittatura sanitaria». E bisognerebbe chiamare gli infermieri per iniettare un vaccino di buon senso ai presenti, ma gli infermieri in tempi di Covid - «Covid? L'hanno inventato i cinesi, Bill Gates, la Ue, il liberismo e il governo italiano», è la convinzione generale - hanno cose più importanti da fare. I no mask che vedono il loro compagno portato via dai poliziotti urlano provocatoriamente «Arrestateci tutti». Svariati di loro, sempre per assenza illegale di mascherina, vengono schedati e pagheranno una multa.

ATTENTI CLUSTER

C'è una scena, in questo tragicomico possibile cluster di Piazza San Giovanni, che sembra presa da un film di Verdone. Il classico bullo, Riccardo detto Riccardone, sotto il palco della «Marcia di liberazione» dal virus che non c'è narra agli amici la sua bravata e quelli si complimentano: «Ammazza, ao, sei proprio bravo sei...». Che cosa ha fatto Riccardone? «L'altro giorno stavo per partire in aereo per Palermo. Le hostess mi volevano imporre la museruola ma io gli ho imbruttito. Quelle chiamano tre poliziotti e io manco poco li menavo. Mi mettono le manette e mi fanno scendere. Ma che soddisfazione, mica me la so' messa la museruola!». «Sei proprio gajardo, Riccardo'», confermano gli amici. E lui fa una smorfia da Cesare che ha conquistato le Gallie. Mentre dal palco c'è uno che grida: «Evviva la Svezia, non hanno fatto niente contro il virus e sono tutti sani!».

Ma Enrico Montesano - che aveva detto «le mascherine all'aperto sono inutili e dannose» e aveva aderito alla manifestazione però in modalità armatevi e partite, non volendosi personalmente infettare in tanta calca - non c'è e che peccato. Ma viene giustificato dai presenti: «Lui s'è scomodato per Febbre da Cavallo, per una febbriciattola come il Covid!». Gli uomini-sandwich inscatolati in un finto televisore espongono questo slogan, tra gli striscioni che inneggiano alla «moneta parallela subito», le bandiere tricolore e i cartelli anti Recovery Fund: «Spegni la tivvù, e il virus non c'è più». O ancora: «Il vaccino fattelo tu». O «stop al 5G», ritenuto di gran lunga più pericoloso del Coronavirus. Se il movimento 5 stelle fosse stato quello di un tempo, questa sarebbe una perfetta piazza grillina, tra complottismo e anti-vaccinismo dozzinale, e non a caso una ex stellata, la deputata Sara Cunial, ora al Gruppo Misto, è tra gli organizzatori della carnevalata.

TRUMPISTI CAMPANI

Intanto davanti alla Bocca della Verità, nell'altro evento no mask, ci sono i fascisti del terzo millennio e i gilet arancioni. Qui a San Giovanni invece la piazza è politicamente trasversale («Io non so' communista ccosì, ma ccosì!», alza due pugni chiusi al cielo un anziano ricalcando un proverbiale Mario Brega in Un sacco bello), inter-generazionale (ma tra anziani e mezz'età, pochi i ragazzi) e non interclassista: più plebe e che ceto medio riflessivo. Ma anche i sindacalisti destrorsi della Ugl Vigili Urbani e ultrà da stadio. Uno fa: «Non voglio il regime rossogiallo e preferirei perfino quello giallorosso, anche se sono laziale».

Ma c'è davvero poco da ridere in questo piccolo spicchio d'Italia inguardabile. Ecco un gruppetto di «trumpisti» arrivati dalla Campania. Lo sapete che il Capo dello Stato ha detto proteggiamo noi stessi e gli altri? «Mattarella? Meglio Montesano!». E così, su questa adunata potrebbe aleggiare lo striscione che nel film di Woody Allen, Amore e Guerra, accoglie i partecipanti al festival degli scemi del villaggio: «Welcome idiots».

Mario Ajello

