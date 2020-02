IL RACCONTO

ROMA La parola «crisi» torna a essere evocata nei corridoi di Palazzo Chigi a tarda sera. Quando cioè il premier Giuseppe Conte riunisce il consiglio dei ministri, ma senza la delegazione di Italia Viva, composta da Teresa Bellanova (ufficialmente in missione istituzionale a Mosca) ed Elena Bonetti. La rottura con il partito di Matteo Renzi è plastica. Esce dai retroscena e dai messaggi in codice nei voti parlamentari per diventare uno scontro diretto. Il problema è la giustizia. Si litiga sulla nuova prescrizione, che le truppe renziane continuano a cannoneggiare. Dal Cdm alla fine esce il via libera Pd, M5S e Leu al disegno di legge sul processo penale con dentro il Lodo Conte bis sulla nuova prescrizione. È l'epilogo di una giornata lunga e tormentata che si porterà dietro nuove code velenose.

La reazione del premier Giuseppe Conte, frontali e senza sconti, arriva dopo pranzo. Nelle parole scagliate dal presidente del Consiglio c'è la rabbia per l'atteggiamento di Iv che vota tre volte in due giorni su prescrizione e autostrade con il centrodestra e decide di disertare il Consiglio dei ministri sulla giustizia. «Sto per attaccare pubblicamente Renzi», dice Conte al segretario del Pd Nicola Zingaretti durante una telefonata. Poi l'affondo a favor di telecamera nei confronti delle truppe di Italia Viva, rea comportarsi «come se fossero all'opposizione, sbotta, e pure «aggressiva e anche un po' maleducata». Eccola, la crisi. «Crisetta», per Ettore Rosato, capogruppo alla Camera di Iv. La tensione è palpabile. Alle 16 Zingaretti riunisce al Nazareno lo stato maggiore del Pd per una conferenza stampa. C'è da annunciare Il piano per l'Italia, un programma di fine legislatura con tanto di mobilitazione con i gazebo nelle piazze. Ma alla fine si torna a parlare della maggioranza in panne. Del pericolo «pantano», come lo chiama Andrea Orlando, che vede le urne.

Zingaretti fa notare - e sembra parlare all'ex rottamatore fiorentino - che «al momento non siamo alla crisi, ma che se ci fosse sarebbe la fine della legislatura». Traduzione: i dem non sono disponibili ad appoggiare nuove maggioranze e, peggio ancora, nuovi premier. Nel Pd si accendono altri campanelli che prendono le curve dei ricordi: «Matteo vuole fare con Conte ciò che gli riuscì con Letta, ma allora aveva un partito al 40%, ora sta al 4%».

LA RISPOSTA

Alle 18 e 30, dopo inutili tentativi di mediazione, arriva la risposta di Renzi via Facebook. Che da una parte frena, ma che dall'altra non rinuncia alla pugna: «Caro presidente del Consiglio, se vuoi aprire la crisi aprila, ma Italia viva ti ha chiesto altri, ti ha chiesto di aprire i cantieri». Poi appunto il guanto gettato in aria: «Se Conte vuole cambiare maggioranza gli diamo una mano».

Da quando è nato il governo giallorosso - la scorsa estate - per la prima c'è l'impressione che la situazione possa sfuggire di mano ai protagonisti.

Il presidente del Consiglio informa il Capo dello Stato della situazione in atto. La comunicazione arriva via telefono, anche se in un primo un momento non si esclude un faccia a faccia al Quirinale. Gli animi nella maggioranza però non si placano. Il Pd, con il capo delegazione Dario Franceschini, si riunisce per analizzare gli scenari.

Nel M5S, principale partito in Parlamento, buio totale. Poco prima di cena Vito Crimi, silente per tutta la giornata, batte un colpo con un post su Facebook: «C'è chi a parole dice di voler aprire cantieri, e c'è chi li apre davvero. C'è chi per esistere ha bisogno di polemiche e provocazioni, e c'è chi le polemiche le lascia agli altri».

A serata il Consiglio dei ministri sulla giustizia. Con un convitato di pietra (Renzi) e la volontà del premier di «vedere le carte» del suo ormai principale oppositore. Per molti, un film già visto.

Simone Canettieri

