IL RACCONTONotte prima del summit storico: Kim Jong Un, dittatore nord coreano in trasferta, al suo terzo viaggio all'estero da quando è succeduto al padre, contorniato da guardie del corpo e con un corteo di macchine, esce dall'Hotel St Regis e s'immerge nella nightlife di Singapore. Si dirige a Marina Bay, la relativamente nuova e avveniristica immagine simbolo della città stato asiatica. Sorpresi, alcuni visitatori lo vedono entrare nel giardino botanico di Singapore (i Gardens by The Bay), sorridente e sorpreso per tanta abbondanza di...