IL RACCONTONAPOLI «Mamma, mamma» Noemi apre gli occhi e chiama la madre. Tania scoppia a piangere, mentre intorno qualcuno batte le mani e l'applauso come un'onda corre per l'ospedale travolgendo per un attimo le ansie e le preoccupazioni di chi soffre, di chi cura, di chi assiste i propri cari.Noemi respira da sola e la città torna a sperare. Nel reparto rianimazione dell'ospedale Santobono Tania e Fabio, i genitori della piccola, ritrovano il sorriso anche se i medici restano cauti. In ambulanza, subito dopo la sparatoria, la bimba era...