IL RACCONTO

Hanno quasi tutti gli occhiali, essendo in gran parte professori, ma il primo miracolo del nuovo governo è che le lenti dei nuovi ministri non si appannano nonostante la FFP2. Né dovrebbe essere diventato un cluster il palazzo del Quirinale, perché Draghi e gli altri vi arrivano due ore prima per fare il tampone rapido (poi ne faranno un altro per il Consiglio dei ministri). Ma nessuno stringe la mano a nessuno, ci si saluta con un cenno del capo, si firma il giuramento con penne igienizzate ad ogni passaggio di polpastrelli. Niente pubblico ma solo streaming causa Covid. Siedono a distanza di due metri tra di loro i ministri e la photo opportunity nel Salone dei corazzieri non è il solito assembramento ma ci si tiene larghi e la mascherina viene abbassata solo per il mezzo secondo di durata del flash.

Il tutto rende il giuramento non una festa come al solito, ma un rito diverso in una fase particolare. Ci si attarda di meno nell'auto-compiacimento da nuovo inizio (neanche un brindisi) e si prova ad essere più concentrati da subito sulle tante cose da fare. «Salvare la patria? Non siamo re taumaturghi ma se l'Italia chiama rispondiamo», è il refrain nei capannelli dei 23 convocati della squadra di Draghi. Il quale, dopo la cerimonia sul Colle va a Palazzo Chigi, e nuova scena importante: il passaggio della campanella con Conte. Anche lì, molta amuchina e il saluto è all'orientale: breve inchino, a mani giunte sul proprio ventre, tra Giuseppi e SuperMario. Dietro la mascherina del premier uscente non si avverte rancore (e perché dovrebbe?) verso quello entrante (ricordate il rito della campanella tra Enrico Letta e Renzi che stavano quasi per prendersi a testate?) e si capisce che fa comodo a Conte tenersi buono Draghi.

Ma rieccoci al set del Colle. Nell'attesa di giurare, i tecnici s'intrattengono con i tecnici - Colao e Cingolani fanno subito tandem da potenza a potenza: il 57% dei fondi recovery andranno ai loro due ministeri - e i politici stanno con i politici in formazioni miste destra-sinistra: Carfagna-Orlando, Giorgetti-Di Maio-Patuanelli, Gelmini-Franceschini, Brunetta-Bonetti e tutti con tutti. Poi i perfetti sconosciuti, cioè professori e politici, cominciano a mescolarsi e a conoscersi.

LOOK

Il ministro della scuola Bianchi - cattolico democratico amico di Prodi e vestito da cattolico democratico: ha il pullover sotto la giacca e la cravatta s'intravede a stento - viene raggiunto da Guerini e Brunetta. Mentre Cingolani - specie dopo aver ricevuto da Draghi un sorriso molto amichevole al momento della firma - diventa il più ambito dai colleghi, che si riempiono la bocca di green: «O l'Italia sarà green o non sarà». Lui annuisce. E poco più in là, il simpatico e preparatissimo prof Bianchi spiega a chi gli chiede lumi: «E' tempo d'investire in educazione non solo per superare l'emergenza Covid ma per ritrovare quello sviluppo che l'Italia ha perduto. Serve una scuola capace di contribuire alla crescita, anche economica, della società». Miele per le orecchie di Draghi. Il cui obiettivo è quello di responsabilizzare la politica - alzandone il livello ed emancipandola dal bla bla - e non di escluderla. Un primo segno che il messaggio forse è stato ricevuto, ma chissà quanto durerà, è che i ministri non solo tecnici ma anche partitici stavolta prima e dopo il giuramento non cominciano a sparare come in passato i soliti proclami: «Io farò...», «Io....Io.... Io...». Niente. Tutti zitti sulla piazza del Colle. Solo Franceschini, ma lui può perché ormai è il super-veterano, si concede per un attimo ai giornalisti. Poi s'infila in auto abbassando subito i finestrini perché è terrorizzato dal Covid.

Il giuramento dei (quasi tutti) competenti prevede: zero tuffi sulle telecamere; donne vestite di nero (non per lutto ma per segno di serietà) e in pantaloni; scambi di numeri di telefono tra neo-colleghi («Mi hanno parlato bene di lei, professore, ma che onore conoscerla finalmente...»); dissimulazione tra chi si è combattuto (Franco del Mef, che Casalino insultò, ora conversa amabilmente con Patuanelli e gli altri grillini); nessun parente ad applaudire e vecchie mamme in lacrime di commozione di fronte al figlio diventato statista. E soprattutto assenza di euforia da primo giorno di scuola che di solito in queste occasioni produceva pacche e risate e narcisismi a vanvera del tipo: «Non mi aspettavo che scegliessero me, ma è stata indubbiamente la scelta migliore che potessero fare».

SIGNIFICATO

Sembra esserci viceversa il senso della gravità della situazione italiana. Colao si mette sull'attenti dopo aver giurato, e del resto è un ex carabiniere. La Carfagna pare già al lavoro per il Sud. Guerini è Guerini: grande compostezza e voglia di fare. C'è la presa di coscienza da parte dei ministri, simili in questo al resto degli italiani, che l'Italia è tra il baratro e la salvezza e occorre impegnarsi per l'opzione numero due. Ci sono quelli più sciolti alla Giorgetti (è come se stesse firmando un mini-pagamento da cash back), gli emozionati alla Cartabia (tornata al suo posto senza attendere la controfirma di Mattarella), chi recita il giuramento a memoria: Patuanelli, Speranza, la Bonetti ma anche la Gelmini che a un certo punto si blocca perché incerta sulle parole ma poi riparte.

La mascherina di tutti ha un significato sanitario ma né contiene anche uno metaforico. Quello di non esibirsi troppo. Della riservatezza come (sperabile) cifra del governo dei competenti. E a proposito di comunicazione, comunica un senso di normalità tutta eccezionale però l'auto che usa Draghi per scendere dal Colle: è quella personale, station wagon grigia metallizzata, guidata da un autista, la stessa con cui il professore porta in giro il suo adorato cane, il bracco ungherese che si chiama Vizia.

Ma eccoci alla staffetta a Palazzo Chigi. E Draghi, quando Conte gli passa la campanella, la agita pochissimo e quasi silenziosamente, per non fare trionfalismo. Poi Giuseppi scende in cortile, per lasciare dopo quasi tre anni Palazzo Chigi, si avvia mano nella mano all'uscita insieme alla compagna Olivia Paladino e gli resta come soddisfazione l'applauso che, affacciati dalle finestre sul cortile, gli mandano i dipendenti della presidenza del consiglio. Lui saluta mestamente. E lì in mezzo, gli occhi di Casalino si riempiono di lacrime.

Mario Ajello

