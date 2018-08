Il racconto del superstite trevigiano «Stava cadendoci tutto addosso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FUGATREVISO Neppure il tempo di raccogliere gli effetti personali, i documenti, due vestiti, due soldi: l'unico modo per salvarsi la vita mentre attorno il mondo crollava era scappare. E Giovanni Simeoni, 53 anni, trevigiano, in vacanza con la famiglia nella più grande delle isole Gili, di fronte a Bali, non se l'è fatto ripetere due volte quando ieri sera verso le 19.45 la terra ha cominciato a tremare. Una scossa violentissima, di magnitudo 7 sulla scala Richter con epicentro nella dirimpettaia isola di Lompok e ipocentro a dieci...