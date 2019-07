Il racconto degli amici di scuola «Gabriel, bullo con i più deboli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PERSONAGGIROMA «Conosco Finn da quando era un bambino e sono in uno stato di shock. È uno dei vicini più a modo nel quartiere; mi sento svenire di fronte alla notizia». La casa di Gloria Kiley a Mill Valley, è a poca distanza dalla porta di ingresso di quella della famiglia di Finnegan Elder, sulla quale campeggia un foglio scritto a mano che dice: «Per favore rispettate la privacy della nostra famiglia. Non disturbateci». La signora Kiley avrà i suoi buoni motivi per esprimere il giudizio su Finnegan, ma le testimonianze che vengono...