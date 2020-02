LE REAZIONI

PADOVA «Già ci sono i negazionisti e i riduzionisti. Ci mancavano solo gli inventori». Adolfo Locci, rabbino capo della comunità ebraica di Padova, di fronte al caso di Samuel Artale scuote la testa. «Sono dispiaciuto, sono estremamente dispiaciuto - ammette -. Il tema della Shoah è già stato macchiato abbastanza, non possono esserci ora anche quelli che si inventano una storia per chissà quali motivi. Questo caso fa riflettere su quanto si sta facendo perché la memoria venga costruita e non depauperata».

Ma la domanda che tutti si pongono è: a Padova la comunità ebraica era conoscenza di questa figura? «Il suo nome circolava, certo - risponde Locci - ma è una persona totalmente estranea alla comunità ebraica padovana. Solitamente le persone ebree che arrivano a Padova cercano subito un contatto con noi, lui invece non l'ha mai fatto. Non l'abbiamo mai visto. Ci fidiamo di quanto dice sul suo conto Gadi Luzzatto, storico autorevole con tutte le competenze necessarie per riconoscere dove ci sia una mistificazione».

Chi si rivolgerà sicuramente al rabbino capo di Padova è il sindaco di Bagnoli, Roberto Milan, che si sente «scottato, sconvolto e tradito» da questa vicenda. Il suo è stato uno degli ultimi comuni ad ospitare una testimonianza di Artale, martedì scorso a teatro, e ora non si dà pace: «C'è uno strappo evidente, se tutto sarà confermato agli studenti che hanno assistito in massa a quella testimonianza cosa andrò a raccontare? Che il sopravvissuto in realtà è un falsificatore? L'unico modo per rimediare sarà rivolgermi alla comunità ebraica e portare a Bagnoli un testimone vero, un superstite acclarato».

Milan conosce Artale personalmente: «Ha un'azienda di certificazioni energetiche e l'ho incontrato più volte. Se davvero tutto sarà confermato, mi chiedo con che coraggio possa aver raccontato tutto ciò agli alunni. Io dai politici adulti sono abituato a sentirmi dire bugie, ma raccontarle ai ragazzini è ben peggiore. Non si gioca coi sentimenti. Tutto ciò mi crea un malessere e in questo periodo storico non ci voleva».

