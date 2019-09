Il questore: «Manifestare è un diritto, picchiare no Troveremo quei violenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIVENEZIA «Manifestano per un mondo migliore e picchiano i poliziotti». Il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, va dritto al punto. Arrivato a Santa Chiara in primavera questa è la sua prima Mostra del cinema ed è fermo nel condannare gli scontri che hanno fatto finire al pronto soccorso cinque suoi uomini. «Manifestare le proprie idee è un diritto sancito dalla Costituzione e noi dobbiamo garantirlo, ma non possiamo tollerare che si manifesti impedendo che si faccia un'iniziativa programmata e per di più, come in questo...