IL QUADRO

VENEZIA Tre morti in ventiquattr'ore in Veneto. Il bilancio delle vittime dallo scorso 21 febbraio è salito così a cinque: dopo Adriano Trevisan di Vo' (Padova) e Luciana Mangiò di Paese (Treviso), l'altra sera è deceduto all'ospedale all'Angelo di Mestre il settantanovenne Umberto Pavan, mentre a Treviso ieri sono morte altre due persone: un'anziana trevigiana di 97 anni e un uomo di Roncade di 83 anni, entrambi con patologie pregresse. Complessivamente in Veneto i casi di contagio sono saliti a 333, più 26 rispetto a lunedì. Ottantuno i ricoverati (+13) di cui 19 in Terapia intensiva. E il cluster di Treviso ha superato per numero di contagi quello di Vo': 93 a 89.

L'APPELLO

«Il trend per ora è assolutamente sostenibile e non rispecchia gli algoritmi e le previsioni della crescita esponenziale», ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia. Con il piano di Schavonia non ci sarebbero problemi sul fronte dei ricoveri («Ricordo che non abbiamo chiesto accessi ai privati»), le difficoltà invece si registrano sul reperimento delle attrezzature.

Il governatore, che ieri ha nominato il comitato scientifico che dovrà supportare le decisioni per gestire questa emergenza, ha chiesto ai veneti di rispettare le regole per evitare la diffusione del contagio. «Siamo davanti ad un virus chiaro delle caratteristiche particolari: una bassa letalità e un'altra contagiosità. Siamo tutti chiamati quindi ad un impegno civile di fare squadra per fare in modo che non ci sia l'estensione del contagio perché se il contagio si estende, le fasce più debole come gli anziani che possono avere una salute cagionevole piuttosto che un bimbo immunodepresso, potrebbero avere qualche guaio e complicazioni sanitarie non di poco rilievo». Di qui l'appello: «Siamo chiamati ad un'azione collettiva di solidarietà, questo per noi può rappresentare una grande chiamata di popolo, un grande segno di civiltà e di responsabilità», dobbiamo quindi tutti «osservare le regole fino in fondo, e conservarle bene in mente». «Oltre a ciò, niente panico, niente paura, niente angosce e continuiamo a fare la vita che abbiamo sempre fatto. Anche da questa vicenda ne verremo fuori».

IL TELECRONISTA DI VO'

E mentre le autorità continuano a ripetere che è necessario rispettare le raccomandazioni per evitare la diffusione del virus, anche il Comitato delle Regioni a Bruxelles si è adeguato con specifici cartelli che mostrano tre divieti stilizzati: no abbracci, no baci, no strette di mano. Intanto in Veneto è rimbalzata la notizia del giornalista Rai risultato positivo al coronavirus e ora ricoverato allo Spallanzani a Roma: il cronista era stato a Vo' per raccontare l'emergenza sanitaria.

LE RICHIESTE

Oggi pomeriggio, in video conferenza, è previsto il vertice tra il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e i governatori di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna. «Chiederemo due fondi speciali - ha detto il presidente emiliano, Stefano Bonaccini - uno a sostegno dell'internazionalizzazione e dell'export e uno a sostegno del turismo».

Intanto l'Anci del Veneto ha chiesto la sospensione, almeno per l'anno 2020, del versamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico (Tosap) e dell'imposta di soggiorno, come segno di attenzione verso gli operatori turistici colpiti dagli effetti dell'emergenza coronavirus. «Tale misura - ha detto il presidente Mario Conte, sindaco di Treviso, in una lettera al premier Giuseppe Conte - dovrebbe essere inserita tra quelle all'esame del Governo, da adottare attraverso la legislazione d'urgenza, prevedendo la correlata copertura finanziaria per compensare le minori entrate comunali».

Alda Vanzan

