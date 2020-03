IL QUADRO

VENEZIA Sono saliti a settantasette i morti da coronavirus in Veneto. L'ultimo, il settantasettesimo, come riferiamo nell'articolo qui sotto, è Francesco Saverio Pavone, il magistrato che incastrò la banda del boss Felice Maniero, deceduto ieri all'ospedale All'Angelo di Mestre.

La giornata si è aperta con due decessi a Treviso, due anziane di 90 e 78 anni. L'ospedale di Feltre ha dovuto registrare la seconda vittima nel giro di ventiquattr'ore: Nerina Da Rold, 83 anni, di Soranzen di Cesiomaggiore.

Tre i morti a San Donà di Piave: si tratta di Angelo Moro, di 87 anni che era ricoverato all'ospedale di Jesolo; Giuseppe Gaiotto, detto Pino, di 92 anni, ricoverato al civile di Venezia; e un altro anziano di 83 anni, che si trovava nel reparto malattie infettive della cittadina balneare, del quale non sono state rese note le generalità.

L'ospedale di Oderzo ha registrato la sua prima vittima da coronavirus. Un decesso a Bassano. Fino all'ultimo, appunto, il magistrato Pavone. Il bilancio passa così dai 68 morti di domenica sera a 77.

I malati in tutto il Veneto adesso sono 2.541 e l'incremento in una sola giornata è rilevante: +295 rispetto a domenica. In area non critica sono ricoverate 546 persone (+59), in Terapia intensiva ce ne sono 163 (+27 in una sola giornata). Complessivamente, da quando è iniziata l'emergenza sanitaria, i dimessi sono stati 131, di cui 8 nella giornata di ieri.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono salite a 386 le persone risultate positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia (su 3.693 tamponi effettuati), 2 in più rispetto all'ultima rilevazione di ieri mattina. A dare l'aggiornamento è stato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. Sono stati registrati 2 ulteriori decessi, per un totale complessivo di 22 morti, mentre i pazienti in ospedale per Covid-19 sono 96, dei quali 19 ricoverati in terapia intensiva.

SANIFICAZIONI

I giovani della Coldiretti sono pronti a mettere a disposizione mezzi e trattori per procedere alla sanificazione delle strade e piazze venete attraverso l'uso di irroratori, nebulizzatori e atomizzatori. L'iniziativa è concordata con la Protezione civile e con il presidente della Regione Luca Zaia: «Si potrebbero riempire gli atomizzatori agricoli e farli girare di notte a inondare di acqua e varechina le nostre strade. So che alcuni sindaci si stanno attrezzando», ha spiegato il governatore.

SANZIONI

Una pizzeria-kebab di Mira, in provincia di Venezia, è stata posta sotto sequestro dai carabinieri perché domenica sera, nonostante il divieto, era aperta. Al locale sono stati posti i sigilli, mentre il titolare, un egiziano di 50 anni, è stato denunciato. A Sacile (Pordenone) domenica i carabinieri hanno denunciato una 62enne, titolare di un bar osteria e un 52enne sacilese di origini albanesi: entrambi sono stati sorpresi all'interno del locale senza comprovata situazione di necessità. Analoga sorte a un ristorante pizzeria dove i carabinieri hanno sorpreso il titolare, una 43enne residente a Pordenone, il suo convivente di 62 anni e un 52enne di San Quirino.

Alda Vanzan

