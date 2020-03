IL QUADRO

VENEZIA Sono quasi duemila le persone positive al coronavirus in Veneto su un totale nazionale di 17.750. Tutti i dati sono in aumento: i ricoverati in Terapia intensiva e quelli nei reparti in aree non critiche, ma soprattutto i morti.

I decessi in Veneto ieri sono stati 9 per un totale, a partire dal 21 febbraio quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, di 60. I malati in Veneto sono diventati 1.994, 321 in più rispetto a venerdì. Nell'arco di 24 ore sono aumentati i ricoveri, da 350 a 416, cui si sommano i 125 in Terapia intensiva. Solo a Vo', il Comune in provincia di Padova dove c'è stato il primo morto per coronavirus in Italia, il numero dei malati si è arrestato: ormai da 48 ore si è fermi a quota 82. Il virus è arrivato anche a Cortina d'Ampezzo dove due persone sono risultate positive anche se, al momento, asintomatiche.

E spunta l'anomalia-Treviso. Finora i trevigiani deceduti risultati positivi al Covid-19 erano già costretti a convivere con altre pesanti patologie pregresse. Lo ha confermato più volta la stessa Ulss della Marca. Adesso non è più così. Ieri ci sono stati altri tre morti: un'80enne di Montebelluna, un 66enne di Roncade e una 77enne residente nell'hinterland del capoluogo. «Non avevano particolari problemi di salute trapela dall'azienda sanitaria trevigiana sono entrati in ospedale proprio per i sintomi respiratori legati al coronavirus. Prima non avevano avuto bisogno di essere ricoverati. E non risultano legati ai focolai di Covid-19 già individuati nella nostra provincia». Al netto di ulteriori accertamenti, stavolta è stato proprio il nuovo virus a far precipitare il quadro clinico dei pazienti, fino alla morte. Nella provincia di Treviso ha perso la vita oltre la metà delle 60 persone decedute con positività al Covid-19 nell'intero Veneto.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono saliti 301 i casi positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un aumento di 44 persone rispetto a venerdì. In tutto 13 morti per Covid-19. Il vicegovernatore della Regione Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, ha reso noto che saliti a 77 i ricoverati nei reparti di infettivologia, rispetto ai 59 di venerdì, ma resta stabile il numero di pazienti in terapia intensiva (11) nelle strutture ospedaliere della regione. Finora sono stati effettuati 3.376 tamponi, di cui 596 sono in corso di analisi.

ALLARME A MILANO

A livello nazionale, a quasi un mese dall'inizio dell'emergenza, il numero dei guariti dal coronavirus ha fatto registrare, finalmente, l'incremento più alto: 527 persone in un solo giorno, il 36,7% in più rispetto a venerdì. Ma al di là del numero dei guariti, c'è un altro numero che conferma però quanto la situazione dell'Italia sia ancora di piena emergenza ed è quello dei malati, aumentati di 2.795 in sole 24 ore, anche questo il maggior incremento da quando a Codogno è stato ricoverato il paziente uno. Più guariti ma anche più malati, dunque, con 17.750 positivi, 1.518 dei quali ricoverati in terapia intensiva, e altri 175 morti in un giorno - compreso il primo operatore sanitario, un 47enne del 118 di Bergamo - che fanno salire il totale a 1.441.

Preoccupa la situazione della Lombardia, dove il governatore Attilio Fontana ha chiamato come «consulente personale» per l'emergenza Guido Bertolaso, l'ex capo della Protezione Civile invocato da tutta l'opposizione. I numeri evidenziano una crescita della diffusione del contagio, una crescita che è costante - ha sottolineato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera - ci sono 11.685 positivi in Lombardia, con un incremento di 1.865, ci sono 4.898 persone ospedalizzate con 463 persone in più. Le persone in terapia intensiva sono 732, con un incremento di 85 e i decessi 966, 76 in più. Dai dati forniti dalla Regione, tenendo conto che si è in attesa dell'esito di 556 tamponi, il casi di coronavirus in Lombardia sono aumentati del 16 per cento rispetto a venerdì.

Mauro Favaro

Alda Vanzan

