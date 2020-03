IL QUADRO

VENEZIA Nel giorno in cui l'Italia supera la Cina per numero di decessi, 3.405 a 3.245, il Nordest paga un altro pesante dazio all'emergenza Coronavirus. Ieri la conta dei positivi è salita a 3.751 (+367) in Veneto e a 599 (+137) in Friuli Venezia Giulia. Allo stesso modo i bollettini delle tragedie hanno registrato rispettivamente altri 17 e 5 vittime, portando il totale veneto a 130 e quello friulgiuliano a 36.

I DATI

Secondo quanto riferito dalla Regione, che ha commentato i dati anche con l'assessore Manuela Lanzarin, in Veneto l'andamento giornaliero ha rispecchiato il modello matematico. I soggetti in isolamento domiciliare fiduciario, fra contagiati e contatti, ormai sono 10.124. L'incremento nella diffusione del virus interessa soprattutto i cluster di Padova (+85), Verona (+55) e Treviso (+53). La provincia trevigiana rimane la più nera: finora sono decedute 53 persone (52 negli ospedali della Marca e un uomo a Bassano del Grappa), ultime in ordine di tempo 4 al Ca' Foncello, 2 a Oderzo e 1 a Castelfranco. Le altre vittime di ieri sono state: 3 a Verona, 1 a Mestre, 1 a Venezia, 2 a Schiavonia, 1 a Vicenza e 2 a Bassano. I ricoverati salgono a 1.029, di cui 805 in area non critica e 224 in Terapia Intensiva, ma crescono pure i pazienti dimessi, finora 221.

Cominciano ad arrotondarsi pure le cifre del Friuli Venezia Giulia, illustrate dall'assessore Riccardo Riccardi. I decessi sono distribuiti fra Udine (11), Pordenone (1), Trieste e Gorizia (24). La maggior parte delle positività si riscontra fra l'Udinese (266) e il Triestino (208), seguono il Pordenonese (97) e il Goriziano (28). Restano in isolamento domiciliare 359 persone mentre quelle ricoverate sono 134, di cui 29 in Terapia Intensiva.

LA BIOETICA

In queste situazioni riecheggia la raccomandazione della Società italiana di anestesia e rianimazione di «privilegiare la maggior speranza di vita» dei pazienti. Perentorio il commento di Luca Zaia: «Il nostro mestiere è far sì che ci sia sempre l'ultimo letto disponibile per l'ultimo paziente arrivato, a prescindere dal censo, dall'età, dal credo religioso e dal colore della pelle. Finché ci sono io, in Veneto si ragiona così, altrimenti non sarei qui a rompermi le palle per fare tamponi e allestire Terapie Intensive».

