IL QUADRO

VENEZIA Mentre in Lombardia il sistema sanitario rischia il collasso, il Veneto riesce ancora a reggere. Almeno, per ora. È vero che i contagi continuano ad aumentare, ormai siamo a quasi cento al giorno in più. Ma è anche vero che crescono le dimissioni: complessivamente, dal 21 febbraio quand'è scoppiata l'emergenza, in 37 sono tornati a casa, di cui 8 nella sola giornata di ieri. Purtroppo il bollettino veneto registra un aumento dei contagiati, 771 (+85 rispetto a domenica) e altri due decessi: un mestrino di 78 anni con pluripatologie pregresse e un trevigiano di 80 anni, già duramente provato da un tumore arrivato alla sua fase terminale. E c'è il primo morto da coronavirus nella provincia di Pordenone.

FASCE D'ETÀ

«In Veneto abbiamo ancora una tenuta assolutamente ragionevole per la terapia intensiva», ha detto ieri mattina il governatore del Veneto, Luca Zaia, citando il bollettino delle ore 9, quando i contagiati erano 744. Ed è a questo dato che si riferisce la tabella pubblicata in alto, con la ripartizione per fasce d'età sia dei casi positivi che dei pazienti ricoverati. Il grafico mostra chiaramente che il virus non fa distinzione di età, anche se i più colpiti sono gli uomini e le donne tra i 45 e i 64 anni con 283 casi. I più giovani (0-14 anni) risultano essere i meno colpiti (1 casi), mentre le altre fasce di età più o meno si equiparano.

Per quanto riguarda i ricoveri, il rapporto è quasi di uno a quattro: 51 pazienti in Terapia intensiva e 186 negli altri reparti. Non c'è una grossa differenza per quanto riguarda l'età: in Rianimazione sono ricoverati 2 pazienti di età compresa tra i 25 e i 44 anni, 16 nella fascia 45-64, 14 nella fascia 65-74, 18 nella fascia 75-84, un solo untraottantacinquenne.

I DATI

Citando il bollettino di ieri mattina alle 9, quando i contagiati erano 744, il presidente della Regione Luca Zaia ha ricordato che il servizio sanitario regionale ha effettuato 16.041 tamponi: «Abbiamo la prova provata che la sanità funziona, e che lo stiamo facendo con la sanità pubblica. Non abbiamo mai ceduto ai privati la gestione della sanità, non abbiamo mai dato interi settori al privato, se avremo necessità, in una situazione di crisi estrema vedremo di attivare un servizio con loro». Dai 744 contagiati del mattino, il bollettino serale ha registrato 85 aumenti per un totale di 771 casi. I pazienti ricovertao sono 203 di cui 61 in Terapia intensiva. Intanto aumentano i dimessi, 37 dall'inizio dell'emergenza, 8 nella sola giornata di ieri. Il totale dei decessi in Veneto è salito a 21.

FIOCCO AZZURRO

La buona notizia è che domenica è nato il primo bimbo a Schiavonia, l'ospedale tra Monselice e Este che era stato svuotato dopo i primi due casi di coronavirus registrati a Vo' con i pazienti ricoverato proprio in quel nosocomi. «Adesso siamo ripartiti con una nuova vita - ha detto il governatore - Il bimbo si chiama Massimo e penso sia un bel segnale. Schiavonia è stata in quarantena dalla prima sera. Ora l'ospedale è anche un Covid center, per il resto riprende la vita normale».

FRIULI VENEZIA GIULIA

La provincia di Pordenone ha registrato il primo morto positivo al coronavirus. Ieri pomeriggio il sacilese Cesare Tombolan, 83 anni, è deceduto nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Il tampone che aveva consegnato al personale sanitario il responso era arrivato domenica, quando il paziente - già in gravi condizioni - era stato trasferito dal reparto di Medicina a quello di Terapia intensiva. L'83enne soffriva già di patologie che ne avevano minato il sistema respiratorio. A preoccupare la direzione sanitaria dell'ospedale pordenonese è però il periodo di degenza dell'uomo che va dal 5 all'8 marzo. Il paziente non si trovava in isolamento e per questo l'intero reparto di Medicina da oggi non accoglierà più altri ricoveri. Continuerà a funzionare, ma senza nuovi accessi. Una decina tra infermieri e medici hanno effettuato i tamponi, il cui esito è stato negativo. Stesso risultato per i cinque pazienti che sono stati sottoposti al test dopo essere stati a contatto con l'83enne deceduto ieri pomeriggio. Quarantena obbligatoria, invece, per i parenti della vittima. Ieri in Friuli Venezia Giulia i pazienti positivi sono saliti a quota 93.

