VENEZIA Il modello matematico veneto dice 15 aprile. Stando all'algoritmo messo a punto da un tecnico di Azienda Zero, l'ente sanitario regionale, il picco dei contagi sarebbe tra poco meno di un mese. Il che significa stare ancora in casa per altre quattro settimane, niente scuola per i ragazzi, bar e ristoranti e negozi e parrucchieri sempre chiusi, senza escludere un ulteriore inasprimento delle misure, molto probabilmente il divieto di passeggiate e la chiusura dei punti vendita alimentari nelle giornate festive, il tutto continuando a ricoverare gente in terapia intensiva e contando i morti. E l'annuncio del governatore veneto Luca Zaia durante l'ormai rituale conferenza stampa di ogni mezzogiorno anticipa di poche ore il peggior bollettino di guerra dall'inizio dell'epidemia: 475 vittime nella penisola in 24 ore, 319 delle quali in Lombardia e 24 in Veneto (record anche questo), con l'Italia che supera così anche la Cina per morti in un solo giorno.

La data del 15 aprile come nuovo picco dell'epidemia da coronavirus e l'escalation del contagio nelle ultime ore testimoniano l'aggravarsi della crisi sanitaria.

«Avete capito perché pochi giorni fa avevo detto che ad aprile ci saremmo trovati con 2 milioni di contagiati?». Interpellato al riguardo, Zaia ha detto di non voler rendere pubblico il numero del picco preventivato per la metà del prossimo mese perché creerebbe «ansia», ma ha garantito che le previsioni sono attendibili. Il riferimento - ha detto - è il numero dei pazienti ricoverati in rianimazione: «Il modello ci dà con un giorno di anticipo quello che poi verifichiamo e riportiamo nel bollettino». Con queste prospettive, per Zaia è «impensabile» riaprire la scuola il 3 aprile perché si sarà «nel pieno dell'emergenza sanitaria».

Resta il fatto che il picco continua a essere spostato in avanti. Lo scorso 2 marzo il presidente Zaia aveva detto: «Questa settimana la considero cruciale dal punto di vista sanitario. Se l'evoluzione sarà sostenibile si può parlare di un contenimento del contagio, e quindi di misure che funzionano. Se ci sarà un picco di contagio vuol dire che questo virus sta andando verso lo sfogo, e quindi speriamo che inizi velocemente la discesa, e di uscirne con pochi danni dal punto di vista sanitario». Il 13 marzo, sempre in base al modello matematico, il governatore aveva detto che «tra il 26 e il 28 marzo» sarebbero stati esauriti i 494 posti di terapia intensiva disponibili negli ospedali veneti (date poi corrette dai tecnici tra il 20 e il 25 marzo) e aveva aggiunto che l'algoritmo aveva spostato in avanti il picco dei contagiati: al 15 aprile 2 milioni di positivi, tra il 2 e il 5 maggio 2 milioni 145mila. Dai modelli elaborati dall'Università di Genova e dalla società Helpy, resi noti l'altro giorno, il picco a livello nazionale potrebbe invece avvenire fra il 18 e il 19 marzo, cioè oggi, oppure fra il 23 e il 25 marzo, o ancora intorno al 28-29 marzo. Insomma, l'incertezza è tanta.

Ieri nuovo record di morti da coronavirus in Veneto: 24 in un solo giorno. Adesso il totale dei deceduti da quando è scoppiata l'emergenza lo scorso 21 febbraio è di 113 decessi. In Veneto i malati hanno ampiamente superato la soglia dei 3mila casi, per la precisione 3.384 (+461 rispetto a martedì); 691 i ricoverati in aree non critiche, 201 i pazienti in terapia intensiva (+24 in un giorno), ma crescono anche le persone che vengono dimesse dall'ospedale (189, erano 147 martedì).

Record di morti anche a livello nazionale: ieri sono state 475 le persone affette da coronavirus che sono decedute. È il numero più alto di vittime che si registra dall'inizio dell'emergenza. 2.648 i nuovi positivi al virus, per un totale dei malati di 28.701. Il 50% dei malati di coronavirus si trova ricoverato in ospedale, l'8% in terapia intensiva. «È necessario contenere al massimo gli spostamenti - ha detto il capo nazionale della Protezione civile Angelo Borrelli nella consueta conferenza stampa per fare il punto sull'epidemia - I dati di oggi (ieri, ndr) ci fanno pensare positivo, ma vanno adottati comportamenti corretti». Il riferimento è al dato dei guariti: ieri 1.084, per un totale di 4.025. «Un numero di guariti veramente importante - ha detto Borrelli - si tratta del 37% in più rispetto a martedì».

Questo non significa, però, che i divieti cessino. In merito alla riapertura di scuole ed esercizi commerciali, ha detto infatti Borrelli, «è ancora presto per dare un giudizio e prendere decisioni. Almeno su quelle che sono le mie informazioni, dovremo aspettare qualche giorno, una settimana, per vedere le tendenze che si andranno a consolidare».

