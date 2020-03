IL QUADRO

VENEZIA Due settimane fa il Nordest precipitava nell'incubo del Coronavirus. Era infatti venerdì 21 febbraio quando a Vo' Euganeo scoppiava il primo focolaio e all'ospedale di Schiavonia moriva Adriano Trevisan: la prima vittima d'Italia, ma anche «il mio papà, il marito di mia madre Linda, il nonno di Nicole e di Leonardo», avrebbe poi rimarcato sua figlia Vanessa, già sindaco del paese padovano diventato zona rossa, ricordando che dietro ogni numero di questa emergenza c'è una persona, con la sua famiglia e con la sua storia. Un monito che vale anche oggi, quattordicesimo giorno di emergenza, in cui si comincerà a tirare le somme dell'epidemia, tenendo inevitabilmente conto pure del nuovo bollettino con cui la Regione ieri sera ha aggiornato il bilancio dei casi confermati di contagio: 459 soggetti in Veneto, di cui 3 guariti e 11 deceduti, con questi ultimi che adesso tornano ad essere contabilizzati nel loro complesso, cioè sommando le persone mancate per Coronavirus a quelle con Coronavirus, in attesa del responso definitivo da parte dell'Istituto superiore di sanità.

I POSITIVI

Fra le 9 e le 17, i tamponi positivi sono aumentati di 52 unità. La ripartizione fra i diversi cluster è avvenuta con una rimodulazione di Vo', dove sono stati considerati solo i residenti in paese e sono stati esclusi gli altri, per cui il dati è sceso a 84 (-6). Si accentua dunque il sorpasso da parte di Treviso, che sale a 108 (+12), nonché di Padova, che arriva a 104 (+21). Seguono Venezia con 82 (+8), Verona con 37 (+10), Vicenza con 22 (+3), Belluno con 6 (+2) e Rovigo che si attesta a 4. I casi associati alla Lombardia diventano 3, mentre per i restanti 9 è in corso l'assegnazione.

I RICOVERATI

Cresce il numero dei ricoverati: secondo quest'ultima rilevazione sono 130 (+19), di cui 25 in Terapia Intensiva (+2), Ma ad aumentare sono pure i pazienti dimessi (18, cioè 4 in più). E, soprattutto, adesso ci sono anche i malati che risultano guariti: trascorso il periodo di incubazione, il cui inizio era stato fissato appunto al 21 febbraio, ieri sono state dichiarate di nuovo sane 3 persone, che sono state curate rispettivamente negli ospedali di Padova, Mestre e Mirano.

I DECESSI

Per quanto riguarda gli 11 defunti, la cifra include anche le tre persone che fino al penultimo bollettino erano state collocate fra i decessi non correlati a infezione da Coronavirus. Una nuova circolare del ministero della Salute, infatti, chiede che tutti i morti vengano inseriti nello stesso cluster: sarà poi l'Iss a valutare quali sono i casi determinati da altre cause. L'indicazione è stata prontamente raccolta dall'Ulss 2 Marca Trevigiana, che mantiene il triste primato dei decessi in Veneto con la scomparsa di un 93enne ricoverato in Geriatria, attraverso questa precisazione: «Tutti e sette i pazienti finora deceduti nell'Ulss 2 erano anziani, con pluripatologie, e sono deceduti con positività Sars-CoV-2, non per Covid-19». Notare la differenza: Sars-CoV-2 è il virus, mentre Covid-19 è la malattia.

LE RACCOMANDAZIONI

A proposito di anziani, ieri sono rimbalzate anche in Veneto le nuove raccomandazioni dell'Iss, finalizzate a spiegare consigli come quello di evitare strette di mano e abbracci: «Hanno lo scopo di evitare una grande ondata epidemica, con un picco di casi concentrata in un breve periodo di tempo iniziale che è lo scenario peggiore durante un'epidemia per la sua difficoltà di gestione. Nel caso del Coronavirus dobbiamo tenere conto, inoltre, che l'Italia ha una popolazione anziana, peraltro molto più anziana di quella cinese, e bisogna proteggerla il più possibile da contagi».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA