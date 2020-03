IL QUADRO

VENEZIA Coronavirus, l'Emilia Romagna supera il Veneto, ma l'allerta rimane. «Il Veneto è tutto in emergenza. Abbiamo focolai a Treviso, a Mira Dolo, un caso a Belluno, uno a Rovigo, e poi o Venezia, Limena, e poi il caso di Vo'. È evidente che la crisi colpisce tutto il Veneto. Gli imprenditori hanno tutta la mia comprensione, ma si sappia che queste non sono scelte che si fanno sulla base di calcoli politici, ma semplicemente di algoritmi e di rischio di incidenza. Speriamo che tutti si siano sbagliati, ma se non fosse così qualcuno dovrà dire: avevano ragione». Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia, dalla sede della Protezione Civile di Marghera, al termine di una giornata trascorsa in collegamento con Roma, fino alla discussione con il premier della bozza di Dpcm, il decreto che dalla mezzanotte di oggi dovrà sostituire l'ordinanza di una settimana fa. Un decreto, come riferiamo nella pagina accanto, che non solo conferma per altri sette giorni i limiti restrittivi a partire dalla sospensione delle lezioni scolastiche, ma estende le prescrizioni anche alle attività commerciali. Per il comitato scientifico che ha supportato la preparazione del decreto, evidentemente, l'emergenza è ancora alta e il rischio che il contagio si diffonde va evitato in tutti i modi.

I DATI

L'ultimo bollettino diramato ieri sera da Palazzo Balbi dice che su 196 casi di contagio da coronavirus in Veneto i ricoverati sono 58. In pratica uno su quattro. E i pazienti gravi sono 12, mentre le persone positive al tampone ma che non presentano sintomi, né febbre né raffreddore, sono la stragrande maggioranza: 108. Da sottolineare che un caso asintomatico è collegato al focolaio lombardo di Codogno. Infine i dimessi in isolamento sono 7 (+1) e 21 (-18) quelli il cui stato clinico non è accertato. Il numero dei decessi è rimasto fermo a due. Il focolaio più ampio resta quello di Vò Euganeo, con 78 casi accertati (+6) seguito da Treviso (35, invariati rispetto al mattino).

In Emilia Romagna in casi di positività hanno raggiunto quota 217, con altri due i decessi che portano a 4 il numero totale. Il record di contagi, come sottolineato anche dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli, continua a detenerlo la Lombardia con 552 pazienti positivi al coronavirus.

LA CONSTATAZIONE

«È bene essere chiari - ha detto Zaia - Io sono per una ripresa ma sempre con una validazione scientifica. Ormai siamo 200 casi con 33 persone in cura in ospedale (poi diventati 58, ndr), delle quali 12 in terapia intensiva e i modelli ci danno una impennata dei contagi. Finora abbiamo cercato di contenerli». Per questo, «noi non possiamo assumerci una responsabilità di scelte che non hanno una base scientifica. Prendo atto delle misure previste dal Dpcm».

LA POLEMICA

Intanto lo sfidante di Zaia, Arturo Lorenzoni, attacca il governatore: «La decisione ministeriale di prorogare la chiusura delle scuole nella prossima settimana è evidentemente una misura necessaria perché è suggerita dai tecnici. Quello che sorprende è la comunicazione contraria che ha fatto in pompa magna venerdì il presidente Zaia, creando confusione e disagio nelle famiglie dei veneti - ha detto il vicesindaco di Padova e candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Veneto - Sembra evidente la fatica da parte della amministrazione regionale a gestire una situazione che avrebbe bisogno di meno comunicazione e più riflessione e competenza».

