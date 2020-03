IL QUADRO

VENEZIA Altri due morti da coronavirus in Veneto, uno all'ospedale civile di Venezia (un anziano di 81 anni) e uno a Treviso (un'anziana di 88). Il bollettino aggiornato a ieri sera porta dunque a 7 i decessi, senza considerare altre tre persone morte per patologie diverse ma comunque positive al Covid-19. I contagiati in tutto sono 386, di cui 100 ricoverati di cui 23 sono in Terapia intensiva. Un quadro preoccupante perché aumentano i casi di contagio tra gli operatori sanitari - oltre 500 - e sia i medici che gli infermieri risultati positivi, anche se non malati, devono comunque restare in isolamento. Il caso limite alla Geriatria di Treviso: l'80% del personale, compreso il primario, è in quarantena. Il rischio, come dice il segretario dei medici ospedalieri Anaao, Adriano Benazzato, è di trovarsi con reparti sguarniti.

LE CIFRE

Sono 53 i casi positivi registrati ieri. Treviso si conferma il maggiore cluster con 96 contagiati, superando per il secondo giorno consecutivo Vo' (90). Nessuna delle sette province è indenne, Belluno è a quota 4 casi, Rovigo 3. Dodici complessivamente i pazienti dimessi a partire dal 21 febbraio, quando è esploso il contagio. E la curva dei casi positivi è destinata a crescere. «Ragionevolmente - ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia - gli algoritmi ci dicono che i contagi saliranno in maniera importante, ma attualmente la situazione è ben monitorata, purtroppo un virus è come l'acqua quando rompe gli argini: si trova ogni tipo di canale. L'unica soluzione è quella del contenimento del contagio».

LA PREOCCUPAZIONE

A preoccupare è la situazione del personale medico. Perché anche tra i dottori, gli infermieri, gli operatori socio-sanitari risultano casi di contagio. L'Anaao, il sindacato dei medici ospedalieri, ne ha contati oltre 500 dai resoconti di cronaca. «Sono dati parziali, ma preoccupanti», ha detto il segretario veneto dell'associazione, Adriano Benazzato. Il dettaglio: 360 casi positivi negli ospedali della provincia di Venezia, 60 a Belluno, 20 a Padova, 60 a Treviso, una decina a Verona. Per il solo fatto di essere positivi al coronavirus, devono tutti stare in isolamento domiciliare, sempre che non abbiano bisogno di cure sanitarie.

I PROVVEDIMENTI

L'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, ha ricordato che «dopo aver autorizzato 215 nuove assunzioni tra medici, infermieri e operatori socio-assistenziali a tempo indeterminato scorrendo le graduatorie già vigenti in Azienda Zero, siamo pronti a farne delle altre con celerità se l'evolversi della situazione lo richiedesse». La Lombardia - ha ricordato l'assessore - ha chiesto di richiamare il personale in pensione. «Si vedrà di attivare tutti i canali possibili», ha rassicurato Lanzarin escludendo peraltro blocchi di ospedali: «È successo solo a Schiavonia, quell'ospedale l'abbiamo chiuso perché faceva parte del primo cluster. Altrove abbiamo provveduto a sanificare i reparti, li abbiamo chiusi per un giorno. Ma a Treviso, ad esempio, è stata realizzata una geriatria parallela per i nuovi ingressi, il reparto è operativo».

L'APPELLO

Quello di Geriatria a Treviso non è un esempio casuale: è qui che il primario è risultato positivo al coronavirus ed è qui che l'80% del personale è in quarantena. E poi c'è Feltre, dove il contagio ha colpito un chirurgo e una infermiera. E la paura è che, senza protezioni, altri risultino positivi. È per questo che l'Anaao, con il segretario Benazzato, lancia un appello alla Regione: «Il personale sanitario va protetto, c'è bisogno di mascherine filtranti facciali e di visiere protettive soprattutto per chi opera nei Pronto soccorso, in Terapia intensiva, Pneumologia, Otorinolaringoiatria, Urgenza ed Emergenza, ma anche per i medici di famiglia». Occhio: medici e infermieri non hanno bisogno delle mascherine di carta, «quelle non servono a niente, per proteggersi ci vogliono le mascherine filtranti». Perché, dice Benazzato, se non si proteggono i medici e in tanti si ammalano o devono stare in quarantena perché positivi, «si possono creare le condizioni per non tenere aperti i reparti». Ma le mascherine non sono state ordinate? «Sì, ma arrivano con il contagocce». Il paradosso sarebbe di trovarsi con mezzo migliaio di posti letto in più, ma senza medici.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA