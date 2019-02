Il puzzle delle poltrone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOMINAROMA Prima l'accordo politico, quindi il via libera al Consiglio dei ministri: il governo avvia le procedure per la nomina di Paolo Savona alla presidenza della Consob, sciogliendo così uno dei nodi che hanno diviso per settimane la maggioranza gialloverde. Una soluzione resa possibile anche grazie al via libera del Colle. Il premier Giuseppe Conte assumerà l'interim del ministero degli Affari Europei quando ci sarà l'insediamento ufficiale del ministro all'authority. Ma resta sempre alta la tensione tra M5s e Lega su un'altra...