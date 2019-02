Il puzzle delle nomine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Alla fine a palazzo Chigi sono convinti di aver trovato l'uovo di colombo e che la risposta a due problemi non facili sia una soluzione semplice: nominare Paolo Savona alla Consob. I due problemi, al quale se ne è poi aggiunto anche un terzo, sono l'insofferenza dell'attuale ministro delle Politiche Comunitarie a stare in un governo che non sente più come suo, e riempire la casella dell'Authority di Borsa scoperta da settembre, quando l'attuale maggioranza giallo-verde ha chiesto e ottenuto le dimissioni di Mario Nava.LO...