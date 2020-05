IL PUNTO

VENEZIA Ricordate il 10 marzo? Le province di Padova, Venezia e Treviso erano appena state dichiarate zona rossa e l'indomani sarebbe stato annunciato il decreto io resto a casa. Ecco, da allora sono passati quasi due mesi, contrassegnati dal raggiungimento del picco e dall'impennata dei decessi. Ma dopo lo scollinamento del plateau è iniziata la discesa e ieri in Italia è stato mediamente rilevato solo un caso positivo ogni 50 tamponi effettuati: un rapporto che non è mai stato così basso da quel giorno che pare un'èra fa.

VENETO

A questa tendenza incoraggiante non si sottrae certamente il Veneto, dove la conta dei test effettuati è arrivata a quota 392.328, quasi novemila in più nel giro di ventiquattr'ore: «Un numero pauroso», è stato sottolineato dai vertici della Regione diffondendo ancora il bollettino del mattino. Poi con l'aggiornamento della sera i dati sono risultati ancora più confortanti. Dall'inizio dell'epidemia, i casi totali diagnosticati salgono a 18.443, cioè appena 65 in più rispetto a lunedì: «Quasi nulla oggettivamente, considerato che gli accertamenti sono ormai mirati su focolai ben individuati», è stato fatto notare. Oltretutto i soggetti attualmente positivi scendono a 6.947 (-261), così come di conseguenza le persone in isolamento domiciliare diminuiscono a 6.353 (-426), tant'è vero che i guariti/negativizzati lievitano a 9.939 (+308).

Purtroppo si registrano ancora decessi: altri 18 fra ospedali (1.216, +14) e territorio, per cui il totale arriva a 1557. Ma in compenso continua a calare la pressione dei ricoveri: i pazienti in area non critica scendono a 912 (-31) e quelli in Terapia Intensiva a 90 (-11), per cui l'ammontare complessivo supera di un soffio i mille, a cui vanno aggiunti i degenti delle strutture intermedie: 114, numero stabile. Non a caso aumentano le dimissioni, sia dai nosocomi (finora 2.766 ) che dagli altri centri (191), per cui l'incremento complessivo è di 49.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Miglioramenti costanti anche in Friuli Venezia Giulia. I casi totali salgono a 3.085, cioè solo 9 in più rispetto al giorno prima. I totalmente guariti crescono a 1.668, così come i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono adesso 130. Con altri 4 morti, il totale arriva a 303 e vede inalterata la triste classifica provinciale: Trieste con 163 casi decessi, Udine con 73, Pordenone con 63 e Gorizia con 4. Restano fermi a 4 i pazienti che attualmente si trovano in Terapia Intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti calano a 120 e le persone in isolamento domiciliare scendono a 860.

ITALIA

Con queste premesse, l'Italia intera sembra continuare a beneficiare delle restrizioni attuate nelle scorse settimane. A parte un lieve aumento del numero di vittime (+236, tanto che il totale dall'inizio dell'emergenza sale a 29.315), per il resto i dati del secondo giorno di fase 2 indicano il successo delle misure di fase 1 nel contenimento dei contagi. I nuovi positivi sono in tutto 1.075, ma su 55.263 tamponi effettuati. Di questi ulteriori contagi, la maggior parte è stata rilevata in Lombardia, con 500 infetti (il 46,5% dell'ammontare di giornata). Seguono il Piemonte con 152 e l'Emilia Romagna con 100. Prosegue inoltre il calo dei ricoverati, attualmente 16.270 in area non critica e 1.427 in Terapia Intensiva, così come netta è pure la riduzione delle persone in isolamento domiciliare: ora sono 80.770.

GLI ANZIANI

Detto questo, continua a tenere banco nel dibattito politico la situazione delle residenze per anziani. Anche in Veneto, dove il Partito Democratico ha presentato una nuova interrogazione in Consiglio regionale, di cui è prima firmataria Anna Maria Bigon: «La necessità di avere dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario era stata messa nero su bianco dal Governo già il 22 gennaio, con una circolare del ministero della Salute. Circolare che, specialmente per le case di riposo, è stata disattesa anche in Veneto. Perché la Regione non si è mossa per tempo?».

Oggi l'assessore Manuela Lanzarin presenterà i dati aggiornati sui tamponi effettuati sugli ospiti e sul personale, mentre ieri ha incontrato in videoconferenza i vertici della rappresentanza di settore Uneba. «Accanto alla gestione dell'emergenza afferma la zaiana dobbiamo pensare pure alla pianificazione del futuro. Stiamo ragionando sulle visite dei familiari, perché siamo consapevoli che ci sono dei problemi sociali e umani legati alla distanza di questi mesi. Chiaro che il rischio è ancora alto, per questo stiamo cercando di capire fino a quanto possiamo spingerci con dei soggetti oggettivamente molto deboli».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA