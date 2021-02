IL PUNTO

VENEZIA Oggi il presidente Luca Zaia tornerà a Palazzo Balbi. Lo impongono le esigenze di distanziamento, nella mattinata in cui a Venezia saranno annunciati (e quindi ospitati) i nuovi direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere, troppi per stare nella sala della Protezione civile a Marghera. Uno sprazzo di normalità, mentre l'emergenza continua: secondo quanto trapela dalla valutazione settimanale che sarà presentata nel pomeriggio dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità, l'indice di contagio Rt oscilla attualmente fra 0,91 e 0,95, «quando a 1 scatta la fascia arancione con tutto il relativo seguito di chiusure e restrizioni», ricorda il governatore evidenziando «piccoli campanelli d'allarme, seppure in linea con l'andamento nazionale».

I DATI

La situazione non sarebbe tale da compromettere la riconferma del giallo, anche perché i dati considerati si riferiscono alla settimana scorsa, quando ancora tutte le curve risultavano in flessione. «Ma sul bollettino di giornata afferma Zaia bisogna essere obiettivi. Tranne un giorno, da Capodanno i ricoveri sono sempre calati. Invece se guardiamo i positivi, la percentuale di incidenza che all'inizio di gennaio era intorno all'1,4%, adesso è al 2,75%, quindi è quasi raddoppiata. Certo, i numeri assoluti sono piccoli, però in termini relativi vediamo una tendenza all'aumento, per cui la preoccupazione c'è».

L'AGGIORNAMENTO

Il doppio aggiornamento delle 8 e delle 17 certifica il superamento dei 7 milioni di tamponi in un anno di epidemia: 4.008.425 esami molecolari e 3.137.697 test rapidi. I nuovi casi restano sopra il migliaio (1.175), tanto che il totale delle infezioni sale a 330.750. Altri 22 decessi ritoccano la tragica contabilità a 9.802. Fra positivi e negativizzati, i ricoverati scendono a 1.208 (-31) in area non critica e salgono a 138 (+5) in Terapia intensiva.

LE ATTIVITÀ

Sullo sfondo di queste cifre, è in corso il confronto tra Regioni e Governo sul prossimo dpcm. «Ho chiesto che il verdetto della cabina di regìa venga anticipato al mercoledì riferisce Zaia e il ministro Mariastella Gelmini ha assicurato che gli eventuali cambi di zona entreranno in vigore al lunedì. In questo modo vogliamo dare agli operatori economici il tempo di organizzarsi rispetto alle nuove misure, che vorremmo venissero decise d'intesa con i territori». Ma ci sono aziende chiuse ormai da mesi, come le discoteche che hanno ottenuto un incontro con il presidente delle Regione. «Come loro ci sono anche gli spettacoli viaggianti, le palestre, le piscine, i cinema, i teatri elenca il governatore tutte attività che sentono di essere state usate come capro espiatorio per il contagio. Sono state chiuse in quanto ritenute fonte dell'infezione e hanno fatto un sacrificio che le sta massacrando. Nel frattempo però vedono che il virus è galoppante e giustamente chiedono di sapere qual è allora la causa. È lo stesso ragionamento che, insieme al presidente Stefano Bonaccini e altri colleghi, stiamo facendo sui ristoranti a proposito del dibattito sul pranzo e sulla cena: le misure devono essere ragionevoli e supportate scientificamente, altrimenti non si capisce perché ci sia chi può stare aperto anche con forme di affollamento maggiore».

L'AUTODIAGNOSI

In vista ei futuri allentamenti, il Veneto è tornato a sollecitare il Governo sui test in autodiagnosi: «Le strutture potrebbero essere gradualmente riaperte con la diagnostica fai da te. Il dottor Roberto Rigoli ha presentato la scorsa settimana all'Iss i risultati dello studio multicentrico che abbiamo effettuato coinvolgendo anche il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna. Se proprio i tecnici non vogliono approvare quello, almeno prendano in considerazione le proposte che ci sono sul mercato, anche perché c'è una multinazionale che ha già presentato un'istanza di autorizzazione all'Ema (l'ente regolatorio europeo, ndr.)».

LA SCUOLA

A proposito di istituzioni, infine, la Regione ha chiesto al Governo non solo «una campagna di comunicazione per coinvolgere i cittadini», ma anche un parere scritto del Comitato tecnico scientifico sull'apertura delle scuole. «Premesso che per noi l'istruzione è sacra conclude Zaia dobbiamo guardare la questione dal lato epidemiologico: il Cts ci deve dire perché altre forme di aggregazione sono pericolose e questa no. Noi non siamo in grado di esprimere una valutazione».

