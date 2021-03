Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PUNTOVENEZIA Mentre il Friuli Venezia Giulia si prepara già a restare in zona rossa, il Veneto spera ancora di tornare in area arancione, anche se entro lunedì dovrà sospendere di nuovo le prestazioni ospedaliere non urgenti. «Siamo ai limiti, con un indice di contagio Rt attorno all'1,21-1,22 (il tetto è 1,25, ndr.) e un'incidenza intorno alla soglia dei 250 casi ogni 100.000 abitanti: noi abbiamo fatti i conti e cambiare colore non...