VENEZIA In questi giorni abbiamo dato spazio alla fantasia. La Quarantena è lunga per tutti. Ogni forma di inventiva l'abbiamo messa in pratica per stare tra le quattro mura domestiche, ma ce l'abbiamo messa tutta anche per giustificare uno strappo alla regola (nel vero senso della parola) portando fuori il cagnetto di peluche al guinzaglio oppure chili di spazzatura, facendo quindi anche più passeggiatine fino al cassonetto.

Ma c'è qui, a parte gli scherzi, non solo chi si è inventato di tutto per uscire di casa, ma anche chi ha sfidato le disposizioni governative in materia.

E bando alle ciance, sono scattate sanzioni e denunce. Così, sono finiti sul taccuino di Polizia, Carabinieri e Polizia locale, il kebabbaro furbetto che somministrava alimenti a Belluno; i quattro amici al bar e titolare consenziente di Udine oppure il fidanzato pizzicato in auto che giustifica la sua presenza in strada perchè stava andando dalla... morosa in quel di Padova. Ma non è tutto.

Che dire dei tredici fedeli denunciati perchè, sfidando le norme, si erano recati a messa nella chiesa di Illegio in Carnia? Tutti denunciati. E siccome i diavolo fa le pentole e pure i coperti nella rete degli accertamenti delle forze dell'ordine ci sono finiti pure un ladruncolo che da un Comune era sconfinato in un altro paese a cavallo tra Campolongo nel Veneziano e Piove di Sacco e infine una manciata di ragazzi con qualche grammo di sostanza stupefacente in tasca o in auto. Insomma, più che una casistica, un bollettino di episodi nel tentativo di superare la quarantena imposta.

I DATI

Intanto Google ha reso noto un rapporto sulla mobilità stilato in 131 Paesi sulla base delle localizzazioni attivate dagli utenti sulle mappe. Dalla ricerca emerge il comportamento virtuoso del Nordest rispetto ad altre regioni. Un crollo negli spostamenti: -95% di accessi negli alimentari in Veneto, -94 in Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; la Lombardia si ferma a -81%, -76% in Lazio e -78 in Campania. Il dato nazionale si attesta così: -85 nelle farmacie, -95% per bar e ristoranti, -87 per i bus; -63% sui posti di lavoro e una crescita solo nelle zone di residenza pari al 24%). Tornando ai controlli ieri il Viminale ha fatto sapere che a livello nazionale le forze di polizia hanno controllato 246.829 persone e 97.698 esercizi commerciali e attività. Le persone sanzionate per i divieti sugli spostamenti sono state 7.659; quelle denunciate per false attestazioni sono state 85 e quelle denunciate per violazione della quarantena 24. I titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 258 e 53 i provvedimenti di chiusura delle attività.

Intanto si è fatto anche il bilancio del Veneto nel periodo dal 10 marzo al 1. aprile scorso. Nella nostra regione sono state controllate 187.825 persone. Di queste 2.032 sono state sanzionate per inosservanza del decreto ministeriale; 6.004 le persone denunciate ex articolo 650 del codice penale per violazione delle norme di contenimento del Covid-19. Tra di esse vanno contate 159 persone denunciate per false attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale. Ventisei le persone denunciate per inosservanza del divieto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perchè positive al virus. 358 i denunciati invece per altri reati legati alle disposizioni.

LE SINGOLE PROVINCE

Per quel che riguarda gli esercizi commerciali, invece, i controlli sono stati 135.025, 231 i titolari di attività o esercizi sanzionati. 15 i negozi chiusi. Invece nella speciale classifica per provincia, quella più indisciplinata risulta Verona (49.591 persone controllate, 452 sanzionate, 1359 denunciate; 16.497 esercizi messi sotto controllo, 82 sanzionati). La piazza d'onore spetta a Venezia (42.911 controlli alle persone; 1.616, sanzioni o denunce; 50.504 esercizi verificati, 37 esercizi tra controllati e/o sanzionati). Al terzo posto Padova (23.718 persone controllate; 1.316 le sanzioni personali; 9.871 i negozi). Poi Treviso, Vicenza, Rovigo e Belluno (come riportiamo nella tabella qui sopra).

Ma tocca al sottosegretario all'Interno Achille Variati il compito di lanciare l'appello con la bella stagione alle porte. «I risultati che vediamo significano una cosa: che le misure restrittive decise dal governo sono servite. E questo grazie alla collaborazione di tutti. Ci vuole adesso ancora pazienza e ancora responsabilità. Se molliamo troppo presto se ricominciamo a uscire senza necessità o se si moltiplicano i contatti quella curva tornerà a crescere. Sarebbe catastrofico. Quindi il concetto è: non dobbiamo abbassare la guardia adesso».

Paolo Navarro Dina

