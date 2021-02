IL PUNTO

VENEZIA Ieri sera in Veneto la somministrazione del vaccino è arrivata a quota 273.152 dosi. Il dato è stato attestato dalla struttura del commissario straordinario Domenico Arcuri, aggiornando la comunicazione fornita giovedì pomeriggio dalla Regione (266.830), la quale aveva precisato che le persone che avevano già ricevuto il richiamo e quindi potevano ormai considerarsi immunizzate erano 108.407. Ma le fiale consegnate sono decisamente inferiori a quelle previste: sommando i numeri di Pfizer-Biontech, Moderna e AstraZeneca, risulta che finora siano entrate in magazzino scatole per 417.910 iniezioni, a fronte delle 642.930 attese: al momento ne mancano 225.020, quando la platea potenzialmente interessata è di 4,1 milioni di soggetti.

IL PROGRAMMA

Secondo il programma di forniture settimanali concordato fra Venezia e Roma, l'ultima è avvenuta il 15 febbraio, con 73.040 dosi. La prossima è attesa per lunedì 22 febbraio e dovrebbe essere più cospicua: 116.210. Più contenute sono invece le cifre prospettate per le due successive integrazioni: 52.650 il 1° marzo e 56.160 l'8 marzo. Va detto che il marchio sempre rimpinguato, fin dal 30 dicembre, è PfizerBiontech, anche se il 18 gennaio ha visto un taglio del 53% rispetto alle previsioni. Moderna, entrato in circolo dal 18 gennaio, è pervenuto solo in tre delle otto giornate di consegna. AstraZeneca, autorizzato tre settimane fa, è arrivato finora soltanto due volte.

L'ANDAMENTO

Guardando alle persone che hanno già ottenuto entrambe le dosi, la classe d'età che comprende il maggior numero di vaccinati (29.729) è quella che va dai 50 ai 59 anni, verosimilmente sanitari degli ospedali e del territorio, nonché operatori delle case di riposo. Non a caso si tratta del gruppo anagrafico che ha catalizzato un quarto delle iniezioni complessive: 25,1%, contro il 24,3% registrato a livello nazionale. Il confronto con l'andamento nazionale è interessante sul fronte degli anziani, categoria al centro della polemica sulla priorità data agli ottantenni rispetto ai novantenni. La fascia degli 80-89enni costituisce l'8% dei vaccinati in Veneto, a fronte dell'8,3% in Italia, mentre quella dei 90 e oltre rappresenta il 4,9% contro il 4,4%. Sommando poi la quota dei 70-79enni (8,9% anziché 3,8%), evidentemente accolti nelle Rsa, emerge che in Veneto è stato coinvolto nella campagna vaccinale il 21,8% degli anziani, mentre in Italia ciò è avvenuto per il 16,5%.

L'ISS

Sull'importanza di immunizzare questa parte della popolazione è intervenuto ieri il friulano Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità: «L'incidenza dei casi tra gli over 80 sta diminuendo e questo è un primo segnale importante che ci mostra l'importanza di aderire alla campagna vaccinale attivamente». Il numero uno dell'Iss ha osservato che «questo ha un riflesso sull'incidenza», mentre è stata registrata «una leggera ricrescita dei casi nelle fasce di età più giovani», ancora non coperte dal vaccino.

A.Pe.

