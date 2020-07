IL PUNTO

VENEZIA Ex discotecaro a chi? Luca Zaia rivendica il suo passato da pierre per le sale da ballo («Ho fatto un sacco di mestieri») e ribadisce il suo eterno rispetto per il popolo della notte («È giusto che anche i locali lavorino»). Ma davanti al video del Muretto, con centinaia di giovani tutti accalcati e senza mascherina, il leghista ricorda di essere anche il presidente di una Regione che ha registrato finora 19.829 contagi e 2.069 vittime: «Penso che un assembramento del genere non abbia nessun tipo di giustificazione, punto».

I MESSAGGI

Quel filmato è arrivato pure a Zaia, insieme però a tanti messaggi: «La roba straordinaria è che molti ragazzi mi hanno scritto lamentandosi di questo. Il concetto: Noi non vogliamo tornare a fare lockdown per colpa di qualcuno. Dopodiché non siamo noi a dover fare i controlli e non siamo per gli allarmismi, perché i dati ci dicono il contrario. Però se l'auto tiene a 100 all'ora, e allora vado a 110 e anche a 130, non posso poi pretendere che resti in strada a 300». Come a dire: la macchina sanitaria è già stata messa a dura prova. «Direi di non esagerare nel fare lo stress test continua l'immagine perché poi alla fine ci facciamo male. Se in un assembramento così si verificasse un contagio, pensate solo al contact tracing (la tracciatura dei contatti, ndr.) cosa rappresenterebbe: faremmo il giro d'Italia».

I gestori devono fare di più? «Ci vuole più attenzione. Il business della discoteca va rispettato come tutti gli altri, ma non c'è la giustificazione di dire: l'assembramento mi permette di tenere aperto, sennò io chiudo».

IL CONFRONTO

La riflessione avviene sullo sfondo del confronto con i dati del 18 maggio, data in cui è iniziata la fase 2 con le riaperture. Al netto degli aggiornamenti apportati dal bollettino serale, rispetto ad allora ieri mattina c'erano 670.822 tamponi in più, 875 nuovi infetti, 1.153 quarantene in meno, 554 dimissioni in più, una diminuzione di 114 ricoverati in area non critica e di 45 in Terapia Intensiva («dove ora non c'è più un positivo»), altri 261 morti («vecchie criticità che si sono trascinate»). «Non siamo davanti a una situazione drammatica ha sintetizzato Zaia ma non bisogna abbassare la guardia. Il virus non se n'è andato: sicuramente l'impatto sugli ospedali oggi non c'è, ma è fondamentale usare la mascherina nei locali chiusi e dove ci sono assembramenti, così come igienizzarsi le mani. Ora il 70% dei positivi è asintomatico e l'età media si è abbassata a 40 anni, a causa appunto degli assembramenti e forse della scarsa attenzione del giovane rispetto all'anziano, che si sente più in pericolo». Attualmente sono 38 i focolai censiti in Veneto, «19 nostrani e 19 importati», da cittadini di origine straniera ma anche da italiani tornati dall'estero: un fenomeno che ha impennato l'Rt, cioè l'indice di propagazione del contagio. «Ma adesso il ministero, su nostra sollecitazione, farà una distinzione tra quelli che scoppiano in casa e quelli che arrivano da fuori», annuncia il governatore.

Zaia la prossima settimana presenterà il piano di salute pubblica per l'autunno-inverno («Per allora gli scienziati dovranno dirci quand'è che un colpo di tosse sarà derubricato a influenza»), ma già entro venerdì emanerà la nuova ordinanza: «Dovremo capire cosa dirà il nuovo decreto e se sarà prorogata l'emergenza. In quel caso siamo assolutamente disponibili a gestirci la parte che esula dal coordinamento nazionale. Anche se mi chiedo, con i numeri di oggi, cosa c'è di emergenziale».

Angela Pederiva

