IL PUNTO

VENEZIA C'erano tempi in cui le cronache riferivano di banchetti nuziali finiti al pronto soccorso con casi di intossicazione alimentare. Ai tempi del coronavirus, invece, si finisce in quarantena. È capitato a venti parenti di una sposa di origini trevigiane, alcuni della Marca, la maggior parte dell'area padovana, che dopo aver assistito al matrimonio celebrato a Bologna, dopo essersi commossi alla scambio delle fedi e dopo aver mangiato e bevuto al ricevimento, sono tornati a casa ignari di essere stati a stretto contatto con una persona positiva al Covid-19. Che, ahilui, manco sapeva di essersi infettato e men che meno di poter essere contagioso dal momento che il giorno del matrimonio stava benone. Solo successivamente l'invitato ha saputo di essere positivo e i sanitari, ricostruendo i vari contatti, sono risaliti al matrimonio. Mandando in quarantena non solo gli sposi, ma anche gli invitati, compresi quelli veneti. E questo spiega - come ha chiarito ieri il governatore Luca Zaia dando lettura del quotidiano bollettino - perché nella colonna delle persone in isolamento ci sia stato un incremento considerevole: da 858 a 878 in appena ventiquattr'ore. Sono, appunto, i 20 invitati veneti al matrimonio a Bologna. «Non sono positivi, è isolamento fiduciario», ha detto Zaia.

IL GIALLO DEL FURGONE

Se gli invitati al banchetto nuziale sono stati rintracciati agevolmente, non altrettanto si può dire della comitiva arrivata dalla Moldavia, in tutto 13 persone di cui una - badante di una anziana signora padovana - è poi risultata positiva al coronavirus. La donna, rientrata in Italia dopo tre mesi di assenza, si è sentita male due giorni dopo aver ripreso il suo lavoro di badante. E, dopo il tampone, l'esito: positiva. Il guaio è che la donna non conosce i nomi delle persone che erano a bordo del furgone con cui è arrivata a Padova, 12 potenziali untori. L'anziana padovana e i suoi familiari stanno tutti bene ma sono tutti in quarantena.

Per quanto riguarda il bollettino veneto, nelle ultime ventiquattr'ore ci sono stati tre morti: uno all'ospedale di Treviso, uno all'ospedale di Santorso e un terzo in una casa di riposo. Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Veneto ci sono state 1.964 vittime. Il dato cumulativo dei casi positivi è passato nell'arco di un giorno da 19.190 a 19194 e va registrato che complessivamente sono stati fatti 772.767 tamponi, di cui 10.669 processati nelle ultime ventiquattr'ore. Stazionarie le terapie intensive: sono sempre 15 i pazienti ricoverati in tutto il Veneto e nessuno è positivo al Covid-19.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al coronavirus in Friuli sono 3.286, 2 più di martedì. Le persone attualmente positive (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 181 (-16). In terapia intensiva è ricoverato un paziente, mentre i ricoverati in altri reparti sono 25. Si registra un nuovo decesso (341 in totale). I deceduti sono 194 a Trieste, 74 a Udine, 68 a Pordenone e 5 a Gorizia.

ITALIA

Torna a calare il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia. È di 235.763 il numero complessivo dei contagiati, con un incremento rispetto a martedì di 202 casi, quando si era registrata una crescita di 283. In Lombardia i nuovi contagiati sono 99 in più, mentre martedì l'incremento era stato di 192, pari al 49% dell'aumento odierno in Italia. Sono invece 71 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto alle 79 di martedì quando però erano conteggiate anche 32 vittime in Abruzzo riferite ad altri periodi. In Lombardia nell'ultima giornata se ne sono registrate 32, mentre l'altro ieri erano 15. Il numero totale delle vittime sale dunque a 34.114.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA