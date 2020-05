IL PUNTO

VENEZIA Avete presente una campana? «Ecco, quella di Wuhan era praticamente perfetta, mentre questa del Veneto è un po' sfasata»: parola (e immagine) di Giorgio Palù, docente emerito all'Università di Padova, già presidente delle Società italiana ed europea di Virologia, ora consulente di Azienda Zero. Domani saranno cento giorni dall'inizio dell'epidemia e il contagio continua a calare, ma più lentamente di quanto avvenuto in Cina, «evidentemente a causa delle diverse misure restrittive attuate in Italia», sottolinea l'esperto.

In tutto il Paese la morsa del Coronavirus allenta sempre di più la sua presa. Pur con l'anomalia Lombardia, che anche ieri ha catalizzato due terzi dei 600 altri casi di infezione registrati a livello nazionale, la tendenza generale vede scendere le persone attualmente malate sotto quota cinquantamila (47.986). In questo, il Nordest non fa eccezione: nessuna vittima in Trentino Alto Adige, un solo paziente intubato in Friuli Venezia Giulia, soltanto 10 nuovi positivi in Veneto su 15.000 tamponi effettuati nelle ultime ventiquattr'ore. «Numeri molto bassi osserva Palù tanto che l'Rt veneto oscilla fra 0,42 e 0,50 a seconda delle giornate. Comunque ora l'indice di replicazione del virus tiene conto delle politiche sanitarie che sono state attuate nel tempo, per cui tiene conto anche di chi si è immunizzato ed è guarito, riflettendo di conseguenza gli effetti di cure e restrizioni».

Lo testimoniano le cifre. I casi attualmente positivi calano a 1.940, mentre i negativizzati salgono a 15.275. Le persone in isolamento domiciliare scendono a 2.142 e quelle dimesse da ospedali e strutture intermedie crescono a 3.626. I ricoverati in area non critica diminuiscono a 414 e quelli in Terapia Intensiva a 32, con l'aggiunta che ora in tutti i nosocomi del Veneto i contagiati non sono più di 146.

Un discorso a parte va poi fatto per i decessi, arrivati a quota 1.903. L'incremento di giornata, pur nella tragicità di ogni singola croce, è fra i più bassi di sempre: 5 morti. «Si tratta di pazienti ricoverati da tempo evidenzia il virologo ma bisogna dire che proprio con il passare dei mesi abbiamo imparato a curare meglio i malati. Comunque anche sulla letalità sarà importante attendere i risultati delle indagini sierologiche: in tutta Italia scopriremo che i casi di contagio sono stati almeno 4 o 5 volte più numerosi di quello che pensavamo, per cui il tasso scenderà di parecchio».

LA FORMA

È su questa base che può essere osservata con attenzione la forma assunta dalla curva dell'epidemia in Veneto, diversa da quella presa a Wuhan, motivo per cui il professor Palù non si azzarda a ipotizzare date, ma fa capire che l'obiettivo zero contagi è ormai ad un passo, benché sia slittato in avanti rispetto alle previsioni statistiche. «Bisogna immaginare una campana spiega in cui le due fiancate sono simmetriche e in cima c'è la maniglia. Ecco, a Wuhan è stata così: in cento giorni ci sono state il contagio è salito, ha raggiunto il picco, si è mantenuto sul plateau e poi è sceso, ma salita e discesa hanno avuto la stessa velocità, grazie alle misure rigorosissime che sono state attuate. Invece qui la curva è andata su in maniera prima esponenziale e poi lineare, si è fermata per breve tempo poi ha cominciato a scendere, ma in modo lento e prolungato».

Traduzione pratica: «Dobbiamo avere un altro po' di pazienza sottolinea Palù confidando anche nell'ipotesi che, come si è visto nelle epidemie precedenti di Sars e Mers, con l'estate ci possa essere una mitigazione del Coronavirus. E anche se dovesse verificarsi una ripresa con l'autunno, poi il virus resterebbe con noi trasformandosi in qualcosa di simile a un raffreddore».

Angela Pederiva

