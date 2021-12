IL PUNTO

TREVISO «Spero che a gennaio si possa tornare a scuola normalmente. Ma dipenderà dall'evoluzione dell'epidemia da Covid. I prossimi 15 giorni saranno uno spartiacque: o verso una discesa delle infezioni o verso un'ulteriore impennata. Se fosse confermato quest'ultimo caso, sarà necessario fare qualcosa anche per quanto riguarda la scuola». Luca Zaia misura le parole. A fronte di un continuo aumento dei contagi nei primi 10 giorni di gennaio, quel qualcosa non potrà che tramutarsi in una serie di limitazioni a scuola. Sul tavolo ci sono più ipotesi. C'è chi parla di un allungamento delle vacanze di Natale di almeno una settimana, quindi dal 10 al 17 gennaio, o anche di una chiusura degli istituti fino all'inizio di febbraio. Così come chi propende per la reintroduzione di una quota di didattica a distanza.

«Io sono per la scuola in presenza sottolinea il presidente della Regione ma è pure vero che l'anno scorso il Veneto si salvò dall'infezione quando si chiusero le scuole. Altre regioni che invece le aprirono lancia in resta poi si sono ritrovate con le Terapie intensive piene». Il governatore ha fatto il punto ieri inaugurando il 61esimo centro vaccinale anti-Covid del Veneto: quello di San Vendemiano, a due passi da Conegliano, che fino al 10 gennaio sarà dedicato ai bambini tra i 5 e gli 11 anni e che poi andrà a sostituire quello di Godega, aprendo a tutti. A fare le anamnesi c'era anche Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl trevigiana, che per l'occasione ha indossato un vestito da Babbo Natale.

«Oggi l'incidenza del Covid è pari a 400, 450 casi ogni 100mila persone tra gli adulti. Mentre tra bambini e ragazzi si superano i 1.000 casi, sempre ogni 100mila. Significa che per un ragazzo il rischio di essere infettato è più del doppio rispetto a quello di un adulto fa i conti Zaia ovviamente la colpa non è dei bambini o dei ragazzi. Il problema sta nel fatto che ci sono 800mila persone che tutti i giorni passano 5 o 6 ore in ambienti confinati come le aule scolastiche».

Da qui l'ipotesi di una stretta, se sarà necessario. Dopotutto nelle ultime settimane le quarantene di intere classi si sono moltiplicate. Prima di prendere qualsiasi decisione su un'eventuale chiusura delle scuole, parziale o totale, comunque, si valuterà l'andamento dell'epidemia durante le feste. «Le proiezioni dicono che nel giro di un paio di settimane arriveremo al giro di boa, che sia in positivo o in negativo rimarca Zaia in questo periodo ci aspettiamo dei cluster familiari. Per questo chiediamo sempre la massima attenzione. E, se possibile, anche di sottoporsi a un semplice tampone fai-da-te, di quelli che si trovano nelle farmacie. Quando li ho lanciati erano stati demonizzati. Adesso, invece, sono invocati anche dal Cdc (il centro per la prevenzione e il controllo delle malattie, ndr). Ho inoltre proposto al governo di fare i tamponi dei Covid Point anche nelle farmacie aggiunge questo aiuterebbe molto i centri tamponi. Ma ad oggi la linea nazionale è ancora quella che un potenziale positivo non deve entrare in farmacia».

Nel frattempo la parola d'ordine è: vaccinare. Ieri Zaia ha dato il buon esempio. Dopo aver ricevuto nei giorni scorsi la terza dose, ieri si è sottoposto a un'iniezione a vuoto per convincere un bambino impietrito dalla paura dell'ago. Decine di under 12, poi, hanno chiesto al governatore di autografare il loro Diploma di coraggio, ottenuto per aver affrontato la puntura senza timori. «Quest'anno i vaccini ci hanno permesso di non chiudere. A parte le discoteche, povere tira le fila Zaia quel che è certo è che se non ci fossero state le vaccinazioni avremmo dovuto chiudere tutto da almeno un mese. E parallelamente avremmo avuto un picco della mortalità. I vaccini anti-Covid stanno funzionando».

