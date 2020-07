IL PUNTO

PADOVA/TREVISO Cresce di nuovo l'allarme nelle case di riposo. Dopo la lunga scia di terribili lutti seguita da diverse settimane senza la registrazione di nuovi casi, ora torna la paura. E arriva soprattutto dai cittadini stranieri, in molti casi dipendenti di cooperative che lavorano all'interno degli istituti per anziani. Gli episodi sono ripetuti sia nel Padovano sia nel Trevigiano.

TEST E TAMPONI

A Camposampiero tre infermiere camerunensi che lavorano alla casa di riposo Bonora, dopo aver partecipato assieme ad altre 200 persone ad una commemorazione funebre a Padova di un connazionale lo scorso 4 luglio, hanno continuato a lavorare nella struttura per anziani per una settimana senza sapere di essere positivi al Covid-19. Hanno infettato un'operatrice socio-sanitaria che lavorava con loro e due anziani ospiti della struttura. «Il primo screening dei tamponi - afferma il presidente del Consiglio di amministrazione della casa di riposo, Vittorio Casarin - ci dice che l'infezione è fortunatamente limitata. Ma mi rammarica profondamente l'irresponsabilità di infermiere professioniste che non possono rischiare di frequentare luoghi affollati in questi tempi di pandemia. Così come è stata molto sofferta la decisione di impedire nuovamente ai familiari di visitare gli ospiti del centro».

Il presidente è molto duro nei confronti delle infermiere: «Sicuramente prenderemo dei provvedimenti nei confronti delle cooperative che devono garantire la serietà del comportamento di chi lavora a stretto contatto con le persone malate e anziane - puntualizza Casarin - In questi giorni ho già contatto i responsabili. Da domani pretenderemo da chi si presenterà al nostro servizio dei test settimanali, per poter accedere nei reparti. É il minimo». Gli amministratori della casa per anziani di Camposampiero sono convinti che tutto quello che c'era da fare è stato fatto. «Quando abbiamo saputo della positività che circolava nella nostra struttura abbiamo immediatamente fatto tamponi a tutti - conferma Casarin - Nei giorni scorsi abbiamo sottoposto al test tutte le persone che potenzialmente sono state avvicinate o hanno avuto a che fare con le donne contagiate. Domani avremo il responso della seconda ondata di tamponi. Giovedì prossimo abbiamo previsto di effettuare anche il terzo screening. Alla fine saranno effettuati 400 prelievi. Tutte le persone contagiate sono asintomatiche e stanno bene: i due ospiti del Bonora sono stati trasferiti in isolamento». Casarin spera di poter riaprire le porte della struttura ai parenti la prossima settimana.

TASSO DI INFEZIONI

Anche a Treviso focolai in casa di riposo e tra le badanti. Torna la paura per gli anziani. La provincia è la prima del Veneto per tasso di incremento di infezioni da Covid-19. Negli ultimi dieci giorni sono emersi 27 nuovi contagi. Gli isolamenti sono più che raddoppiati: da 184 a 391. E gli anziani si riscoprono più che mai a rischio. Il focolaio più grande è esploso nella casa di riposo Bon Bozzolla di Farra di Soligo. Contagiate 12 persone: nove anziani e tre operatori.

E purtroppo si è tornati a contare un decesso legato al Covid-19. Giovedì è mancato Lino Tonet, 96 anni, l'unico dei nove ospiti con i sintomi della malattia, che era stato ricoverato nell'unità di Malattie infettive dell'ospedale di Treviso. Gli altri sono in quarantena: gli anziani in un nucleo isolato all'interno della stessa struttura e gli operatori a casa.

Gli ultimi due casi positivi, un ospite e un'operatrice, sono emersi proprio ieri. E ora l'Usl trevigiana ha deciso di serrare i controlli: i test verranno effettuati ogni dieci giorni, non più una volta al mese.

Il Bon Bozzolla, intanto, si è blindato. Sono state sospese tutte le visite dei familiari. Fino a quando non sarà passata l'emergenza, ci potranno essere contatti solo attraverso le video-chiamate, come accaduto nel picco peggiore dell'epidemia. L'altro focolaio è scoppiato a Maser, nella pedemontana, dove si contano nove contagi. Una coppia di anziani di 85 e 90 anni con i sintomi classici dell'infezione è stata ricoverata nei giorni scorsi in Malattie infettive a Treviso. Di seguito, sono risultate positive le due badanti che li assistevano a casa, loro asintomatiche. Entrambe provengono dall'area dei Balcani. E ieri sono emersi altri cinque contagi collegati: il figlio di una delle due badanti e quattro familiari della coppia di anziani. Per questo si alza il livello di guardia. In primis nelle case di riposo. Casa Fenzi di Conegliano, già teatro di un focolaio, ha dato un giro di vite. Qui oggi non ci sono positivi. All'Israa di Treviso, la più grande Ipab del Veneto, stanno mettendo a punto un piano per rendere sicuro il rientro degli operatori dalle ferie.

Luca Marin

Mauro Favaro

