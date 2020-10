IL PUNTO

MESTRE Per il momento non c'è nessuna emergenza, ma si avverte la pressione. Con 362 ricoverati e 41 persone in terapia intensiva, non c'è che da restare all'erta. La situazione è in evoluzione e come tale è considerata. Ora dopo ora. E proprio in questa fase delicata della pandemia, il Veneto innesta la quinta: è in dirittura d'arrivo il nuovo Piano di salute pubblica che consentirà, da un lato di tenere sotto controllo la situazione, dall'altro di far fronte, grazie ad una adeguata programmazione, anche ad un peggioramento. «Questo piano - ha detto ieri il presidente della Regione, Luca Zaia, nel consueto punto stampa - ci consentirà di raccogliere dati e di avviare la formula dell'autodiagnosi sui possibili pazienti Covid. La diagnostica si è talmente evoluta in questi mesi che dai tamponi rapidi già in uso, stiamo ora ragionando di test rapidi antigenici e salivari in sei/sette minuti. In sostanza stiamo andando verso un sistema di auto-somministrazione: per questo come Veneto stiamo già realizzando una piattaforma informatica per gestire e registrare le autodiagnosi man mano che le persone decidessero di farlo. Si tratta di un primo passo verso il cosiddetto screening di massa che potrà consentire anche una riduzione della mole di lavoro nei laboratori di analisi oggi sovraccarichi». Un piano, quindi, che consentirà di tenere sotto controllo la situazione. «Risponderà alle esigenze ospedaliere - ha chiarito Zaia -, anche in previsione di scenari peggiori, evitando il blocco delle attività ordinarie; dall'altra parte riguarderà la prevenzione e le azioni sul territorio. La gravità, qualora si verificassero, scenari diversi, sarà dettata secondo tre classici tipologie: verde, arancione e rossa, da attuare a seconda dell'andamento dell'epidemia».

Ma che ne pensa il Governatore del nuovo Dcpm? È un giudizio in chiaroscuro «Sono in modalità Covid - ha avvertito - e quindi non faccio alcuna polemica, ma non posso non prendere atto che le indicazioni delle Regioni (su scuola, trasporti in particolare) non sono state prese in considerazione. La nostra preoccupazione va alle attività economiche, penso alle discoteche, agli spettacoli viaggianti, ristoratori e affini, che stanno subendo pesantemente questa crisi. Nei loro confronti si rendono necessari provvedimenti economici efficaci e chiari. Si trattava di misure urgenti che invece non vedo nel Dcpm. Se è necessario che tutti cooperino, è altrettanto sacrosanto che a tutti venga garantito un sostegno».

Ma non c'è solo il fronte degli aiuti, vi è anche quello dei trasporti che va a braccetto con le questioni scolastiche. «Anche qui il Dpcm non ci soddisfa - dice Zaia - avevamo chiesto che si potesse fare ricorso alla didattica a distanza per gli ultimi anni delle superiori per evitare affollamento sugli autobus. Ci è stato risposto di no. Non vorremmo che dire no oggi, non voglia dover dire ricorrere a questa misura in un prossimo futuro se la situazione dei contagi dovesse peggiorare. È vero che la questione l'ho posta io, anche se non era in discussione Dcpm». Zaia ha poi ricordato come nella nostra regione ci siano 707 mila giovani che ogni giorno vanno a scuola con i mezzi pubblici. «Se pensassimo alla didattica a distanza, magari in alternanza, un giorno sì, due no, una settimana sì, tre no, toglieremmo una pressione notevole sui mezzi di trasporto. Leggo che la ministra Azzolina dice che non se ne parla. E allora vedremo, non vorrei che la situazione peggiorasse e ci ritrovassimo costretti a chiudere le scuole». Sulla questione scuola, la cronaca registra una sottile differenza tra Zaia e Salvini. Il leader del Carroccio proprio sulla proposta del Governatore del Veneto ha un diverso parere, un tantino sibillino: «Io sono sempre d'accordo con i governatori. Come padre di famiglia più i bimbi vanno a scuola e meglio è... Se ha fatto questa proposta avrà avuto le sue ragioni, da genitore preferisco a didattica in presenza». Infine l'utilizzo del Mes. Zaia è lapidario: «Se si deciderà di utilizzarlo, l'importante è che non venga usato per tappare buchi precedenti».

