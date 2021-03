LA SCELTA

CORTINA Sarà il pubblico, coinvolto dal Festival di Sanremo, a scegliere il logo dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. La grande sfida italiana nell' organizzazione dell' evento prenderà il via ufficialmente sabato 6 marzo, nella serata conclusiva della rassegna canora. Il primo atto delle Olimpiadi sarà tenuto a battesimo, in anteprima mondiale, dai due grandi campioni dello sport Federica Pellegrini e Alberto Tomba, che affiancheranno il conduttore e direttore artistico Amadeus. Assieme riveleranno il possibile logo di Milano Cortina 2026, in due varianti: sarà poi il voto popolare a scegliere quale disegno diverrà l'emblema olimpico.

Per la prima volta sarà la gente a decretare la vittoria, a decidere quale disegno utilizzare per tutto il materiale di Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. La possibilità di votare rimarrà aperta, per due settimane, sul sito ufficiale e sulla app di Milano Cortina 2026. Il risultato sarà infine annunciato durante una puntata speciale del programma I soliti ignoti su Rai1, pure condotto da Amadeus, che coinvolgerà anche le altre personalità dello sport, dello spettacolo e della società civile, chiamate a rappresentare i Giochi, assieme a questi due primi ambasciatori.

Alberto Tomba sale per la prima volta sul palco di Sanremo, anche se è ormai nella storia della televisione e dello sport l'edizione 1988 del Festival, che si incrociò con le Olimpiadi invernali. Allora i conduttori Gabriella Carlucci e Miguel Bosè fermarono la gara canora per proporre in diretta lo slalom speciale ai Giochi di Calgary, dove Tomba, a 21 anni, conquistò la medaglia d'oro con una straordinaria seconda discesa.

Coincidenza vuole che proprio in quel 1988, a Mirano, in provincia di Venezia, nascesse Federica Pellegrini, la Divina, sul podio olimpico la prima volta a 16 anni, medaglia d'oro quattro anni dopo. Lei è salita sul palco dell'Ariston già nell'edizione 2012 del Festival, condotta da Gianni Morandi.

