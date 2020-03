IL PROVVEDIMENTO

VENEZIA Siamo come Vo' ieri, come il Lodigiano l'altroieri. Siamo zona rossa. E poca importa se c'è chi discetta sulla sfumatura del colore, se vermiglio o arancione. Mezzo Veneto con le province di Venezia, Padova, Treviso, l'intera Lombardia, più un pezzo di Emilia-Romagna con Modena, Parma, Piacenza, Reggio, Rimini, Pesaro e Urbino, ma anche il Piemonte con Alessandria, Asti, Nova, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli sono in regime di coprifuoco. Da ieri un'intera regione e quattordici province del Nord Italia sono chiuse. Non c'è un divieto assoluto, ma l'invito è perentorio: stare a casa. Vivremo come in tempo di guerra: la sera niente spritz con gli amici, niente pizza né ristorante, i cinema chiusi, le palestre serrate. Potremo uscire con parsimonia, giusto per comprare il latte e il pane, comunque stando a debita distanza da chiunque, almeno un metro per non farci infettare dalle goccioline di saliva e degli starnuti. Si dice: distanziamento sociale. Tutto questo per quasi un mese: il 4 aprile, a Dio piacendo, dovremo tornare liberi.

LE MODIFICHE

La polemica sulla bozza del Dpcm reso noto prima del tempo appartiene al passato. È andata che il testo all'esame del Governo è diventato di pubblico dominio prima che il premier Giuseppe Conte e il ministro Roberto Speranza lo firmassero. Era la sera di sabato 7 marzo, gli italiani già sapevano delle restrizioni, in molti si apprestavano ad affollare le stazioni ferroviarie per fuggire dal Nord infettato. Ignari, però, che le misure sarebbero cambiate. In qualche caso affievolite, in altri appesantite. Ad esempio: le zone rosse, o arancio che dir si voglia, sono aumentate, le province sono passate da 11 a 14. Il divieto di circolazione è stato leggermente attenuato; si è passati da evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e uscita dai territori a evitare ogni spostamento. E, soprattutto, è stato specificato che l'invito vale solo per le persone fisiche. Ergo: potremo andare a lavorare e tornare a casa, anche andare dal dottore se necessario, ma, appunto, se ci sono motivi di salute. Per circolare basterà un'autocertificazione o la dichiarazione del datore di lavoro.

Si chiede senso di responsabilità. «Dipende dai nostri comportamenti quanto il virus circolerà», ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. Il ministero dei Trasporti ha ulteriormente chiarito: poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l'aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case.

LE CHIUSURE

Capitolo scuola: la sospensione delle lezioni viene prorogata al 3 aprile, che poi è il termine dei provvedimenti di quest'ultimo Dpcm. Non si potrà andare a sciare in Lombardia. Gli impianti sciistici del Bellunese, area esclusa dal decreto, sono aperti, ma chi abita nelle zone rosse, quindi anche a Venezia, non potrà raggiungerli. Resta confermato che non si potrà andare a messa perché le celebrazioni religiose restano sospese, esattamente come tutte le manifestazioni culturali, sportive, fieristiche. Cinema chiusi, teatri chiusi. E tornano a essere chiusi anche i musei. Saracinesche abbassate per pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche. Le chiese potranno restare aperte ma osservando il criterio del droplet, almeno un metro di distanza tra una persona e l'altra. In ogni caso, niente cerimonie, nemmeno i funerali.

BAR E RISTORANTI

Rispetto alla bozza circolata sabato sera sono state inasprite le disposizioni a carico di bar e ristoranti. Il testo iniziale diceva che i pubblici esercizi potevano restare aperti a patto che i gestori facessero rispettare la distanza del metro tra gli avventori. Ma a Roma devono essersi resi conto che è impossibile evitare i contatti tra i clienti nei locali pubblici, specie dove l'aperitivo serale è un rito o le pizzerie luoghi di grandi ritrovi. Così è scattato il coprifuoco: bar e ristoranti aperti solo dalle 6 alle 18, poi giù le serrande, non c'è spritz che tenga.

Viene esteso il provvedimento già adottato in Lombardia in merito ai centri commerciali: nelle giornate festive e prefestive saranno chiusi. Aperti solo i punti vendita alimentari, le farmacie e le farmacie. Resta comunque fermo il principio che non dovranno esserci assembramenti di persone. Confermata la chiusura di palestre, piscine, centri benessere e termali, fatta eccezione per l'erogazione di prestazioni sanitarie.

LE ALTRE ZONE

Nel resto del territorio nazionale restano chiusi cinema, teatri, musei, discoteche, sale gioco, mentre le gare sportive saranno a porte chiuse e i ragazzi torneranno a scuola un po' prima, il 15 marzo. Ma la regola del metro di distanza a scopo precauzionale varrà ovunque.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA