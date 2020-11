IL PROVVEDIMENTO

VENEZIA Nuova stretta contro gli assembramenti e i contagi. L'ultima ordinanza regionale, che entra in vigore domani, proroga fino al 4 dicembre le principali misure della precedente e introduce alcune novità per ristoranti e negozi: dal menù elettronico agli accessi contingentati, si tratta di prescrizioni finalizzate a ridurre il rischio di trasmissione del virus in questa fase gialla plus di convivenza. «Il provvedimento non ha volontà persecutorie, ma la sanità viene prima di tutto e al momento non siamo in grado di permettere allentamenti», spiega il governatore Luca Zaia, al quale però ribatte Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto: «Chi ci governa da Roma o da Venezia deve avere il coraggio di dirci che dobbiamo chiudere, perché così è un'agonia che ci sta distruggendo economicamente e psicologicamente».

Per ora vengono comunque accantonati i propositi di spiragli nelle aperture del fine settimana, perlomeno fino al nuovo aggiornamento del monitoraggio settimanale condotto dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità. «Non escludo ritocchi nei prossimi giorni dice Zaia perché se avessimo un calo dei parametri e in particolare dell'Rt (l'indice di diffusione dell'infezione, ndr.), potremmo intervenire con un minimo di allentamento, soprattutto per le attività che stanno soffrendo di più». Ma intanto va così, avanti con le restrizioni regionali, oltretutto per un giorno in più rispetto al decreto nazionale, che scadrà il 3 dicembre. «Così quella notte avremo il tempo di valutare se fare una nuova ordinanza», anticipa il governatore.

Per dieci giorni, si aggiungono quattro nuove disposizioni. I ristoranti dovranno proporre il menù su supporto digitale o, se cartaceo, in forma usa-e-getta; evitare il buffet («Basta con le insalate libere e l'angolo dei condimenti», chiosa Zaia); collocare il gel igienizzante all'ingresso, sui tavoli e in bagno; garantire la distanza di 1 metro fra i commensali, che hanno l'obbligo di indossare la mascherina in tutti gli spostamenti; ammettere al tavolo al massimo 4 clienti, se non conviventi. I negozi, sia al dettaglio, sia inseriti in centri o parchi commerciali, avranno indici differenziati di compresenza degli acquirenti in base alla superficie di vendita: fino a 40 metri quadrati, 1 cliente; fino a 250 metri quadrati: 1 cliente ogni 20 metri quadrati; oltre 250 metri quadrati: 1 cliente ogni 30 metri quadrati. In caso di coda, andrà mantenuto 1 metro di distanza e il gestore ne è responsabile («Anche se la fila è fuori, va organizzata», sottolinea il governatore). Il numero massimo sarà indicato all'ingresso, «sia dei singoli negozi che del centro commerciale nel suo complesso», e dovrà essere monitorato con un contapersone o da un addetto. Se verrà accertala la violazione di una delle ultime due prescrizioni, o di entrambe, scatterà l'immediata chiusura fino a 5 giorni. «A fronte di responsabilità specifiche aggiunge Franco Botteon, capo dell'Avvocatura regionale la sanzione può arrivare a 30 giorni, come previsto dalla legge statale. Anche i clienti possono essere chiamati a rispondere del mancato uso della mascherina o della volontarietà nel causare gli assembramenti».

Tanto basta per scatenare la protesta di Confcommercio verso un'ordinanza definita «la quintessenza dell'impossibilità di lavorare», secondo il presidente Bertin: «Come faccio, io negoziante, che mi sono attrezzato per rispondere a tutti i dettati, a sopravvivere con un cliente in 40 metri e, soprattutto, come faccio ad evitare che fuori del mio locale la fila rispetti il metro di distanza?». Zaia però respinge l'accusa di aver fissato «regole cervellotiche» e invita a pensare alla sanità pubblica: «Vorrei non dover dare indicazioni, ma riceviamo segnalazioni di negozi pieni come scatole di sardine e, al tempo stesso, richieste di riaprire tutto. Cosa dobbiamo fare?». Dunque per ora avanti con queste e con le precedenti restrizioni, fra cui l'obbligo di mascherina praticamente dappertutto, la chiusura di medie e grandi strutture di vendita già al sabato e anche dei negozi di vicinato alla domenica, la consumazione solo al tavolo dalle 15 alle 18, le passeggiate nelle aree periferiche.

Angela Pederiva

