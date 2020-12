IL PROVVEDIMENTO

VENEZIA L'ordinanza è stata pubblicata sull'edizione straordinaria del Bur ieri, sarà adottata formalmente oggi ed entrerà in vigore domani. In questa pagina sintetizziamo le misure contenute nel provvedimento firmato dal governatore Luca Zaia, a cominciare dalla norma-cardine: dal 19 dicembre al 6 gennaio, gli spostamenti fra i Comuni saranno vietati a partire dalle 14. Attorno a questa disposizione, sono state previste e disciplinate anche una serie di deroghe e situazioni, in cui gli sconfinamenti sono permessi con l'autocertificazione, dopodiché sono state riproposte le restrizioni su passeggiate, ingressi nei negozi, regolamentazione dei mercati, consumazioni in bar e ristoranti, regole che erano già state previste negli ultimi testi varati dalla Regione.

LE MOTIVAZIONI

La principale motivazione dell'ordinanza viene indicata subito: «Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti». In particolare viene citata la fotografia scattata alle 8 di ieri mattina da Azienda Zero: 95.779 soggetti attualmente positivi, di cui 2.701 ricoverati in area non critica e 352 pazienti intubati, «su una disponibilità comunque» di 825 posti di Terapia intensiva per pazienti Covid, «con conseguente adeguatezza, allo stato, dell'offerta di strutture sanitarie pubbliche per far fronte ad ogni esigenza sanitaria inerente alla gestione del contagio». Tuttavia è stato ritenuto di «disporre ulteriori misure restrittive per limitare il diffondersi del contagio del virus al fine di garantire la piena operatività delle strutture sanitarie della Regione, mediante, in particolare, interventi finalizzati a ridurre le occasioni di assembramento di persone». (a.pe.)

