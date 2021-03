IL PROVVEDIMENTO

TRIESTE «È il momento peggiore dall'inizio della pandemia». Parole come massi, quelle pronunciate ieri dall'assessore alla Salute del Fvg, Riccardo Riccardi. Parole usate per preparare i cittadini della regione a un pacchetto di misure drastiche, le più dure di sempre tra quelle imposte direttamente dalla Regione e non subite da Roma. Stamattina, infatti, il presidente Massimiliano Fedriga annuncerà tre livelli di chiusura per arginare l'impennata dei contagi: entreranno in vigore tra dopodomani e lunedì e riguarderanno sia tutto il territorio che le aree più colpite, colorando la regione tra l'arancione e l'arancione scuro.

I PROVVEDIMENTI

Scuole superiori e medie chiuse su tutto il territorio regionale a partire da lunedì, zona arancione ovunque nei fine settimana (sabato e domenica) ma soprattutto l'istituzione (da lunedì) di un'area arancione scuro che dovrebbe corrispondere alle province di Udine e Gorizia, interessando circa 670mila cittadini, più della metà della popolazione regionale.

Si parte dall'ultimo provvedimento, il più duro. Le province di Udine e Gorizia viaggiano verso l'arancione scuro e stanno per diventare i primi territori in regione ad affrontare la nuova colorazione. Si fermeranno di nuovo bar e ristoranti, gli spostamenti (e le visite a parenti e amici, una volta al giorno) saranno limitati al proprio comune. Rimarranno aperti i negozi, non si potranno raggiungere le seconde case in un comune diverso dal proprio. Un confine sottile rispetto alla zona rossa.

C'è ancora qualche dubbio sulla chiusura delle scuole medie e superiori anche nelle due province (Trieste e Pordenone) meno toccate dall'aumento del contagio, ma alla fine prevarrà la linea dura: stop alle lezioni anche nelle aree considerate attualmente più sicure.

Ecco poi la zona arancione regionale nei fine settimana, che dovrebbe scattare già da dopodomani. Varranno le regole dell'arancione normale (spostamenti vietati oltre il proprio comune, bar e ristoranti chiusi) per evitare assembramenti e fughe verso le località turistiche al mare o in montagna. È circolata anche l'ipotesi di una zona arancione regionale indipendentemente dal week-end, ma è meno probabile.

I DATI

È la provincia di Udine a trainare il rialzo dei contagi in Friuli Venezia Giulia. Nella settimana che si è conclusa domenica nell'area udinese è stato registrato un incremento del 71 per cento alla voce nuovi casi. La provincia di Gorizia preoccupa invece per l'alta incidenza della variante inglese, che secondo l'ultimo campionamento sfiora il 30 per cento dei casi analizzati. Nonostante i dati in aumento, secondo le proiezioni della task force regionale il Friuli Venezia Giulia potrebbe vedere confermata la zona gialla anche per la prossima settimana. È da questa previsione che è nata l'esigenza di introdurre misure più severe senza attendere il declassamento da parte del ministero della Salute. Stamattina alle 11.30 il presidente Fedriga parlerà in conferenza stampa e annuncerà ufficialmente i nuovi divieti. Poi firmerà l'ordinanza e la regione per la prima volta sarà divisa da colori diversi.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA