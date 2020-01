IL PROVVEDIMENTO

TREVISO Il filo del guinzaglio si è allungato di un paio di metri prima che il padrone fosse costretto a fermarsi, lì sulla strada, in attesa che il suo cagnolino finisse di fare i bisogni. Poi ha ripreso a camminare, senza preoccuparsi degli escrementi lasciati all'angolo della viuzza, in pieno centro a Treviso. Una scena di malcostume alla quale più di qualcuno avrà di certo assistito, probabilmente senza dire nulla o, al massimo, rimproverando il proprietario per non aver ripulito. È andata male però al padrone del cagnolino sul quale erano puntati gli occhi non di un semplice passante, ma degli agenti del nucleo antidegrado della polizia locale di Treviso. All'uomo, un 59enne residente in città, quella passeggiatina col cane è costata caro, anzi carissimo. È infatti il primo cittadino contro il quale i vigili hanno elevato la maxi sanzione da 400 euro prevista dal nuovo regolamento urbano approvato dall'Amministrazione lo scorso novembre. Una lotta al degrado, quella lanciata dal Comune di Treviso, combattuta a suon di sanzioni anche contro chi non utilizza il guinzaglio, chi abbandona i rifiuti e chi imbratta e sporca la città o contribuisce al degrado, vedasi gli acquirenti di sostanze stupefacenti, sanzionati a loro volta (segnalazione alla Prefettura a parte) con multe da 400 euro.

Cogliere in flagrante chi non si occupa della pulizia del suolo pubblico sporcato dai propri amici a quattro zampe non è certo facile. Servono addirittura, passi il termine, le prove. È per questo che i vigili, prima di contestare la violazione al 59enne, si sono appostati a debita distanza per scattare delle foto di quanto stava accadendo, come in una mini indagine. A quel punto si sono avvicinati al proprietario del cagnolino ed hanno cominciato a stilare il verbale. «Vi state sbagliando, mica è stato il mio cane» ha cercato di negare l'evidenza il 59enne, al quale gli agenti hanno subito dopo mostrato le prove fotografiche, smentendolo seduta stante. All'uomo è stato quindi elevata la prima multa pesante prevista dal nuovo regolamento, per nulla facile da far rispettare. «Ovviamente non è affatto semplice cogliere sul fatto i soggetti che abbandonano le deiezioni canine - sottolinea il comandante della polizia locale di Treviso Andrea Gallo -, ma la bravura degli agenti ha permesso di sanzionare uno dei comportamenti ritenuti più odiosi e incivili dalla collettività». E i controlli, stando a quanto preannunciato, saranno ancora più capillari nelle prossime settimane perché, aggiunge il comandante, «continueremo sia con personale in uniforme che in borghese, anche con l'ausilio dei sistemi di videosorveglianza e fototrappole».

La tolleranza zero non riguarda solo le deiezioni dei cani. Con il nuovo regolamento sono quadruplicati anche gli importi delle sanzioni contro chi maltratta gli animali, chi commercia fauna selvatica autoctona, distrugge siti di riproduzione, sparge o deposita sul suolo pubblico alimenti contenenti sostanze velenose o tossiche e chi offre animali in premio, vincita o omaggio nell'ambito di feste e manifestazioni pubbliche, escluse le iniziative specifiche volte a promuoverne l'adozione. Stessa sanzione a chi allontana dalle colonie i felini che vivono in stato di libertà nel territorio comunale. Pugno di ferro anche contro i vandalismi, da chi abbandona i rifiuti a chi danneggia o imbratta monumenti e panchine. «La maleducazione e la mancanza di senso civico non sono tollerati - tira le fila il sindaco di Treviso Mario Conte -. È necessario prestare maggiore attenzione e rispettare il prossimo e la città: il problema non sono gli amici a quattro zampe ma la maleducazione di qualche proprietario. L'inasprimento delle sanzioni vuole fungere da deterrente per tutti quei comportamenti che possono creare degrado e rendere la città meno pulita, sicura e accogliente».

