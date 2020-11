IL PROVVEDIMENTO

ROMA Un altro giorno soltanto e la manovra del governo avrebbe compiuto il suo primo mese. Trenta giorni passati a limare un provvedimento approvato nel consiglio dei ministri del 18 ottobre con la formula di rito salvo intese. Ieri la legge di bilancio da 38 miliardi e 228 articoli, è stata riapprovata dal governo. A giustificare il ritardo, questa volta, più che la divisione della maggioranza, è stata l'emergenza Covid. La manovra è stata preceduta da due decreti ristori, con gli indennizzi per le imprese chiuse dai Dpcm governativi. E ora ne servirà un terzo da 20 miliardi, che dovrebbe essere finanziato con un nuovo scostamento sul deficit. Del resto la manovra contiene molte misure. Ma diverse guardano troppo in avanti. Come l'assegno unico per i figli che partirà a luglio del 2021, o la riforma fiscale affidata ad una legge delega. Altre norme erano state pensate per la ripartenza, come la decontribuzione per i neo assunti e quella per le donne. Oppure la riconferma del bonus facciate al 90% per le ristrutturazioni degli edifici. Gli investimenti pubblici, ha spiegato il ministro Roberto Gualtieri, sono sostenuti da un nuovo fondo pluriennale da 50 miliardi, e quelli privati dal potenziamento di Transizione 4.0 con uno stanziamento di ben 23,8 miliardi per il prossimo biennio. Ma ci sono anche il nuovo blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo, lo stanziamento di altri 5,3 miliardi per rinnovare la Cig per 12 settimane, la possibilità di allungare i contratti a termine. Sono state prorogate le moratorie per i prestiti delle Pmi. Così come è stato rifinanziato con 4,5 miliardi in fondo di garanzia. Il passaggio di ieri in cdm ha causato anche un incidente diplomatico con i sindacati (che hanno protestato), incontrati da Giuseppe Conte solo dopo l'approvazione del testo e, soprattutto, dopo averlo illustrato via social.

