IL PROVVEDIMENTO

ROMA Trentasette articoli con una sessantina di slittamenti legislativi ma anche molte altre misure che rappresentano una sorta di appendice alla legge di Bilancio in via di approvazione, tra assunzioni, riordini e un sostanzioso pacchetto dedicato alla digitalizzazione della Pa. Il cosiddetto decreto milleproroghe doveva essere approvato oggi dal Consiglio dei ministri ma la corposa bozza in circolazione potrebbe non essere ancora quella definitiva, cosicché non si esclude un rinvio della riunione governativa a domani mattina.

Sul fronte politico uno dei temi più delicati è quello delle intercettazioni: lo slittamento dell'entrata in vigore della nuova disciplina potrebbe essere più breve di sei mesi previsti qualora - come ieri sera sembrava possibile - fosse raggiunta un'intesa sul delicato tema.

GLI ADEGUAMENTI

Rilevante è anche la novità che riguarda le concessionarie autostradali. Gli adeguamenti tariffari che sarebbero dovuti scattare nel 2020 sono differiti fino al momento in cui sarà stato definito l'aggiornamento dei piani economici finanziari, che contengono gli impegni relativi agli investimenti. A quel punto si vedrà quali aumenti delle tariffe sono eventualmente giustificati, anche tenendo conto delle regole fissate dall'Autorità dei trasporti. Viene specificato nel testo che le proposte di aggiornamento dei piani andranno fatte entro il 30 marzo 2020 e quindi perfezionati entro il 30 giugno.

Nel provvedimento sono confluite anche 2.319 assunzioni straordinarie per le forze di polizia, scaglionate però nel tempo a partire dal 2021: nel primo e nel secondo anno si potranno assumere solo 78 unità, suddivise tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria. L'impegno finanziario è modesto all'inizio e poi crescente: i nuovi ingressi si aggiungeranno a quelli già autorizzati dalle leggi in vigore.

Intanto dal ministro dell'Economia Gualtieri è arrivata un'impostante precisazione sul bonus riservato ai diciottenni, da utilizzare in consumi culturali: ci sarà anche nel 2020 ma con un importo ridotto da 500 a 300 euro ciascuno. Gualtieri ha poi voluto difendere il percorso di riduzione delle tasse innescato dalla manovra: il prossimo anno la pressione fiscale rimarrà sostanzialmente stabili ma secondo il ministro circa 7 miliardi di maggior gettito aggiuntivo (tra cui i 3 di recupero dell'evasione) si riferiscono a tributi che non toccano la maggior parte dei contribuenti.

L. Ci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA