IL PROVVEDIMENTOROMA La tassa sulla bontà non ci sarà: all'unanimità ieri i senatori l'hanno cancellata. Gli enti del terzo settore potranno quindi continuare a beneficiare dell'Ires agevolata al 12% che la legge di bilancio 2019 aveva raddoppiato al 24%, almeno fino al varo di un riordino complessivo della disciplina. La novità (più che annunciata) è arrivata con l'inizio delle votazioni dell'Aula del Senato al decreto Semplificazioni in versione ridotta rispetto agli emendamenti approvati in commissione, in seguito alla moral suasion...