IL PROVVEDIMENTOROMA - In dieci anni le piccole vittime sono state otto, otto bimbi dimenticati sul seggiolino in macchina per distrazione e stress da genitori poi schiantati dai sensi di colpa. Ieri il primo passo importante contro il fenomeno dell'abbandono per distrazione dei bimbi. La Commissione Trasporti della Camera ha infatti approvato il disegno di legge che prevede l'obbligo di montare, sui seggiolini, speciali dispositivi acustici che ricordino la presenza del bambino a bordo dell'auto. Il provvedimento potrebbe essere accompagnato...