IL PROVVEDIMENTOROMA Il Superbonus al 110% è confermato per i condomini fino alla fine del 2023. Poi subirà un taglio: si passerà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Per i proprietari di case unifamiliari e villette arriverà, come già anticipato, un allungamento da giugno 2022 fino alla fine del 2022. Ma solo a patto che i lavori siano effettuati su una prima abitazione e che chi li effettua abbia un indicatore Isee non superiore a 25...