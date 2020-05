IL PROVVEDIMENTO

ROMA Il nome, almeno, è stato cambiato. La manovra da 55 miliardi di euro non si chiamerà più «decreto aprile». Del resto, arrivati quasi a metà maggio senza un testo ancora definito, la vecchia definizione appariva ormai beffarda. Il provvedimento è stato ribattezzato «decreto rilancio». Ma per la sua approvazione sarà probabilmente necessario attendere ancora qualche giorno. Le difficoltà del governo a mettere a terra il provvedimento, sono risultate chiare ieri, quando è trapelato un documento di ben 770 pagine. Uno sterminato elenco di richiesta di norme di spesa presentate dai ministeri da inserire all'interno della manovra. C'è di tutto. Persino una sanatoria edilizia per immobili già realizzati che però non contrastano con i piani regionali, ma che avrebbe poche possibilità al momento di entrare nel provvedimento.

GLI EFFETTI

C'è una norma che prevede il rimborso degli abbonamenti dei bus, delle metro e dei treni che gli acquirenti non hanno potuto utilizzare durante il lockdown imposto dal governo. E poi fondi per il trasporto pubblico ecologico per favorire autobus elettrici ma anche ascensori comunali e funicolari, che richiama alla mente il progetto della giunta Raggi per Roma Capitale. Ci sono nuovi bonus. Come quello da 300 euro per pagare le connessioni internet che andrebbe ai percettori del Reddito di cittadinanza. Ci sono proposte di autocertificazione per molti documenti necessari a ricevere i prestiti garantiti e vengono definiti meglio molti reati, imponendo anche di indicare le finalità del prestito ed estendendone la portata per alcune tipologie in funzione anti-furbi. Vengono poi semplificate, ed estese per 12 settimane, le norme per la Cig. Si ipotizzano anche sconti sui canoni delle concessioni autostradali, per adeguarli ai reali chilometri percorsi - pochi - in questo periodo. C'è l'idea di mettere un tetto al prezzo finale, comprensivo di Iva, delle diverse tipologie di mascherine e di gel. Il prezzo indicato per le mascherine chirurgiche è 1,5 euro, ma il ministero dello Sviluppo ha precisato che sul prezzo già fissato a 0,50 euro non si torna indietro. Vengono indicate soglie anche per le altre tipologie (fino a 9,5 euro per la Fpp3) e per i disinfettanti: dai 2 euro delle soluzioni a base analcolica (confezione fino a 400 ml) ai 7,20 euro delle confezioni grandi a base di ipoclorito di sodio.

Ci sono fondi per salvare i marchi storici, 1 miliardo per i Comuni da destinare al rifacimento delle strade, il prolungamento di altri 15 anni degli incentivi alle fonti rinnovabili per gli impianti già ammortizzati, la semplificazione delle procedure concorsuali pubbliche con domande da presentare solo on line su piattaforme pubbliche o private. C'è anche un corposo pacchetto per il sostegno all'editoria: un contributo una tantum di 500 euro agli edicolanti, un credito d'imposta pari al 8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta, entro il limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2020 e una detrazione del 50% per le campagne pubblicitarie e un'agevolazione Iva per i quotidiani.

IL PACCHETTO

Richieste dei ministeri a parte, il decreto continua ad arricchirsi di norme. Un pacchetto centrale sarà quello per il sostegno e il rilancio del turismo, il settore che sarà maggiormente impattato dalla crisi del coronavirus. Il governo si prepara a misure straordinarie, Ci sarà un credito di imposta per il 2020 in favore dei familiari con un reddito Isee non superiore a 35.000 per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare; 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e 150 euro per quelli composti da una sola persona. Ma arriva anche una sorta di norma salva-hotel. Il governo sta pensando ad istituire uno specifico fondo per il settore alberghiero. L'ipotesi, che è sui tavoli del Mef, prevede l'istituzione di un fondo «da cui i titolari d'impresa alberghiera possano ottenere rapidamente liquidità a fronte della cessione della proprietà parziale, protempore e a valori catastali, con la previsione di poter procedere al rimborso del finanziamento ottenuto in un arco temporale agevolato». Ieri il sottosegretario all'Economia Pierpaolo Baretta, ha ricordato che il settore turistico potrà contare anche su altre misure che saranno inserite nel decreto. Baretta ha ricordato i finanziamenti a fondo perduto per le Pmi con fatturati inferiori ai 5 milioni l'anno, che nel settore turistico rappresentano oltre il 90% delle imprese. «Ma», ha spiegato, «assistenza e liquidità non bastano, bisogna far ripartire il settore, dando sicurezza ai clienti e abbattendo le spese di gestione. Per questo», ha aggiunto, «stiamo lavorando affinché nel decreto di maggio sia sospesa per sei mesi la Cosap, e sia previsto il relativo rimborso dei mancati introiti ai comuni. A questo si affianca la velocizzazione dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni».

Andrea Bassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA